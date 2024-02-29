Kavgalara dayanamadı, kuralları bir bir sıraladı! Bu kahvehanede 'siyaset' konuşmak yasak

Müşterilerin kavga etmesinden bıkan bir kahvehaneci, dükkanında siyaset konuşulmasını ve küfür edilmesini yasakladı. Kuralları tek tek yazdığı kağıdı duvara asan işletme sahibi, "Artık bu konular olmayınca futbol konuşuyoruz, dertleşiyoruz, şakalaşıyoruz; bizim için daha iyi oldu bu konular" dedi.

Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan bir kahvehane, yasaklarıyla gündemde. Müşterilerin sürekli kavga etmesinden ve küfürlü konuşmasından rahatsız olan, ayrıca bu durumun müşteri kaybettirdiğini de fark eden kahvehaneci Zeki Akkurt, müşterilere 'din, dil, ırk ve siyaset' tartışmayı ayrıca küfür etmeyi yasakladı.

"BİR BUÇUK AYDIR KAVGA YOK"

Çay ocağına gelen sokak esnafının sürekli siyaset yaptığını, bu yüzden de kavga ettiklerini belirten Zeki Akkurt, "Çok tartışma ve kavga çıkıyor, bu durumun önüne geçebilmek açısından böyle bir karar aldık. Bu durumdan yüzde 100 memnunuz. Ortalama bir buçuk ay önce bu yazıyı astık ve şu ana kadar herhangi bir sıkıntı çıkmadı" dedi.

"BÖYLE KONULAR BİRBİRİMİZİ KIRMAYA DEĞMEZ"

İnsanların birbirini kırmasının çok yanlış olduğunu söyleyen ve bütün esnafın bu kararı almasını istediğini aktaran Akkurt, "Kavga ve tartışma olmaması nedeniyle bu durum kahveye gelen vatandaşların da hoşuna gidiyor. Din, dil, siyaset gibi sebeplerden tartışmalar ve kavgalar çıktı; böyle olunca ben müşterilerimi kaybettim, insanlar birbirlerini kırdı. Dolayısıyla biz de böyle bir karar aldık. Böyle konular birbirimizi kırmaya değmez" ifadelerini kullandı.

"FUTBOL KONUŞUP DERTLEŞİYORUZ"

Müşterilerden Murat Duran ise uygulamadan memnun olduğunu söyledi. Duran, kahvehanede artık futbolun konuşulup insanların birbiriyle dertleştiğini vurgulayarak, “Burada ve çevre genelinde bu konulardan kaynaklı aşırı derecede tartışma oluyordu, gerek yok böyle şeylere. Bu uygulamanın yapılması kesinlikle iyi oldu. İnsanlar sinirlenip birbirlerinin kalbini kırıyor. Artık bu konular olmayınca futbol konuşuyoruz, dertleşiyoruz, şakalaşıyoruz; bizim için daha iyi oldu bu konular. Böylelikle kafamız gayet rahat, sohbetimiz rahatladı. İnsanlar artık kalp kırmıyor, birbirleri ile vakit geçiriyorlar” diye konuştu.