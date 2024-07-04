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Kavgayı engellemek istedi! Müzisyen canından oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İHA
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Kavgayı engellemek istedi! Müzisyen canından oldu
Diyarbakır, Haber

Yaşam Haberleri  / İHA

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde bir gazinoda iki grup arasında kavga çıktı. Silahlı kavgayı ayırmak isteyen müzisyen, kendisine isabet eden kurşunla hayatını kaybetti.

Olay, Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesindeki bir gazinoda meydana geldi. Gazinoda müzisyenlik yapan Sedat Eraslan, iddiaya göre, iki grup arasında çıkan bir tartışmayı yatıştırmak istedi. Tartışan şahıslardan birinin ateşlediği silahtan çıkan kurşunla Eraslan ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Eraslan, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastaneye kaldırıldı. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kavgayı engellemek istedi! Müzisyen canından oldu - 1. Resim

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Eraslan’ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından defnedildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İHA
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