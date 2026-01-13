Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Beşağaç köyünde 73 yaşındaki Fatma Alim, solunum yetmezliği şikâyeti üzerine 112 Acil Servis’e başvurdu.

Kar yağışı sebebiyle kapalı olan köy yolunu açmak için İlçe Özel İdare ve 112 Acil Sağlık ekipleri köye sevk edildi.

Bilgi verilmesi üzerine İlçe Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran da ekiplerle beraber yol açma çalışmalarına katıldı. İki saat süren çalışma sonrası köye ulaşan ekip, hastayı sedye koyarak kepçeyle ambulansın bulunduğu yere kadar getirdi. Ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Beytüşşebap Devlet Hastanesine kaldırılan hastanın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

