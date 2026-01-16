Kazdağları yoğun kar yağışından sonra beyaz örtüyle kaplandı. Doğanın güzelliği fotoğraf tutkunlar tarafından dron ile havadan görüntülendi.

Yoğun kar yağışının ardından Kazdağları’nda büyüleyici manzaralar oluştu. Türkiye'nin en önemli oksijen kaynaklarından biri olan Kazdağları, yoğun kar yağışının ardından beyaza büründü.

Çam, gürgen, göknar ve meşe ormanlarının karla kaplanmasıyla bölgede masalsı görüntüler oluştu. Doğanın beyaz örtüyle buluştuğu zirveler, fotoğraf tutkunlarının ve doğaseverlerin akınına uğradı.

KARTPOSTALLIK MANZARA

Bölgedeki bu eşsiz atmosfer, doğa fotoğrafçısı İsmail Öztürk tarafından dron ile havadan görüntülendi. Öztürk'ün objektifine yansıyan ve Kazdağları'nın etkileyici güzelliğini gözler önüne seren görüntüler izleyenleri mest etti.

