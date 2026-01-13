Muğla’da yaşayan 47 yaşındaki Mehmet Övet’in başına gelenlere kimse inanamıyor. Bugüne kadar 13’ten fazla kaza atlatarak ölümden dönen Övet ‘kedi canlı’ olarak anılıyor. İşte herkesi şaşırtan hikaye…

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan 47 yaşındaki Mehmet Övet, defalarca ölümden döndü. 7 yaşından bu yana yüksekten düşme, trafik kazası ve kurşunlanma dahil olmak üzere irili ufaklı 13'ten fazla kaza atlattığını söyleyen Övet’in başına gelenler herkesi şok etti.

‘Kedi canlı’ adamın akılalmaz hikayesi! 13’ten fazla kez ölümden döndü

KALBİ DURDU

Mehmet Övet, bu kazalardan ilkini 7 yaşında geçirdi. Tekne altına dalış yaptığı sırada midye kabukları Övet’in vücudunu kesti ve kalbi durdu, sonra yeniden nefes aldı.

ELEKTRİK ÇARPTI

Yine aynı yaşlarda evinin terasında oynarken dengesini kaybedip kafa üstü yere düştü, 4 gün yoğun bakımda kaldı. Övet, ilkokuldan sonra çalıştığı bir firmada asansörün elektronik aksamını tamir etmeye çalışırken, elektrik akımına kapıldı.

‘Kedi canlı’ adamın akılalmaz hikayesi! 13’ten fazla kez ölümden döndü

ANTEN TAKARKEN 2 KEZ DÜŞTÜ

Övet, bu kez de kapalı çarşı içinde bir apartmanda çanak anten takmaya çalışırken dengesini kaybedip 9 metreden beton zemine yüzüstü düştü.

11 ay sonra bir apartmanın terasında çanak anten takarken çürümüş korkuluğun kırılmasıyla 3 katlı apartmandan önce alt katta bir iş yerinin tentesinin üzerine, ardından kaldırıma kafa üstü çakıldı.

Övet, iki yıl sonra ise elektronik bir cihazı kontrol ederken elektrik akımına kapıldı.

KURŞUNLANDI

Övet, bu kez 2008'de öğle yemeği siparişi verdiği köftecinin tartıştığı ustası tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Vücuduna 15 domdom kurşunu isabet etti. Övet, kasıklarında kalan 5 domdom kurşunuyla ömür boyu yaşamak zorunda kaldı.

‘Kedi canlı’ adamın akılalmaz hikayesi! 13’ten fazla kez ölümden döndü

MOTOSİKLET KAZASI

Övet, 2014 yılında işinden evine dönerken motosikletine Yeni Datça Yolu Mola Kent mevkiinde 110 kilometre hızla giden lüks bir yolcu transfer minibüsü arkadan çarptı. Akciğerlerinde hasar, vücudunun değişik yerlerinde kırıklar, beyninde ödem oluşan, bağırsağı ameliyatla alınan Övet, yeniden hayata döndü.

BACAĞINI KIRDI

Yüzde 65 engelli kalan Övet, 7 Ocak'ta doğa yürüyüşü sırasında ayağının kayması sonucu bacağını kırdı.

Geçirdiği kazaların ardından 'kedi canlı' lakabı ile anılan Övet "Artık 'varmış' diyorum, 'yazılmış' diyorum. Bu acıyı, bu zaman kaybını da yaşayacakmışım demek ki. Annem çok kızgın, 'Senin yüzünden hastanenin her yerini öğrendim' diyor. Yakınlarım da 'yine olmadı' diyor. Ben de 'olsaydı sevinirdiniz' diye takılıyorum" diye konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası