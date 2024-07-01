Kıyafetleri deniz kenarında bulunmuştu! Kayıplara karışan kadın 2 gündür her yerde aranıyor

Kadının kıyafetlerinin kıyıda olduğunu fark eden komşuları, ekiplere ihbarda bulundu. Olay yerine intikal eden ekipler, arama çalışması başlattı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesinde görevli deniz polisi ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, denize girdikten sonra kaybolan kadını her yerde arıyor.

HEM DENİZDE HEM KIYIDA ARANIYOR

Sulubahçe Koyu'nda denizde dalgıçların, kıyıda ise diğer ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda şu ana kadar Er'e ait herhangi bir ize ulaşılamadı.