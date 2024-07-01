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Kıyafetleri deniz kenarında bulunmuştu! Kayıplara karışan kadın 2 gündür her yerde aranıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Kıyafetleri deniz kenarında bulunmuştu! Kayıplara karışan kadın 2 gündür her yerde aranıyor

Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde 2 gün önce denize girdikten sonra bir daha haber alınamayan 77 yaşındaki kadını arama çalışmaları devam ediyor.

29 Haziran'da Bozcaada'da öğle saatlerinde komşularıyla sohbet ettikten sonra serinlemek için Sulubahçe Koyu'ndan denize giren 77 yaşındaki Fügen Er kayıplara karıştı.

Kadının kıyafetlerinin kıyıda olduğunu fark eden komşuları, ekiplere ihbarda bulundu. Olay yerine intikal eden ekipler, arama çalışması başlattı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesinde görevli deniz polisi ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, denize girdikten sonra kaybolan kadını her yerde arıyor.

HEM DENİZDE HEM KIYIDA ARANIYOR

Sulubahçe Koyu'nda denizde dalgıçların, kıyıda ise diğer ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda şu ana kadar Er'e ait herhangi bir ize ulaşılamadı.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Anadolu Ajansı
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