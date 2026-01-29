Marketten alınan kıymanın taze olup olmadığı, çoğu zaman tüketicilerin kafasını karıştırıyor. Özellikle dışı kırmızı, içi gri olan kıymalar, tazelik konusunda soru işaretleri oluşturuyor. Peki, kıymanın tazesi nasıl anlaşılır? İşte renk ve kokusu hakkında merak edilenler…

Kıymanın rengi tek başına tazeliği göstermiyor. Aynı zamanda renk, koku ve dokunma testine de yapmak gerekiyor.

RENGİ TAZE ETİN SİNYALİNİ VERİYOR Etin rengi, tazeliğin ilk belirleyicisi... Uzmanlar, renkleri şöyle değerlendiriyor: Parlak kırmızı: Etin taze olduğunu ve oksijenle temas ettiğini gösteriyor. Genellikle paket dışından görülen yüzey bu renktedir.



İç kısmın gri veya kahverengi olması: Paket açıldığında etin içinin grimsi veya kahverengi olması normal. Bu, etin iç kısmının oksijenle temas etmemesinden kaynaklanan doğal bir durum ve çoğu zaman tazeliğin de göstergesi.

Tamamen gri veya mat kahverengi: Hem dışı hem içi griye veya donuk kahverengiye dönmüş kıyma, bozulmanın en net işareti. Bu renk değişimi, bakterilerin çoğaldığını ve etin tazeliğini yitirdiğini gösteriyor.

KOKUSUNA DA DİKKET Uzmanlar, etin tazeliğini anlamak için sadece renge bakmanın yeterli olmadığını vurguluyor. Koku testi: Taze kıymanın hafif, demirsi bir kokusu bulunur. Keskin, ekşi veya amonyak benzeri bir koku hissedilirse, et tüketilmemeli.



Dokunma testi: Kıymaya dokunduğunuzda yapışkan veya aşırı kaygan bir doku varsa, bu bakterilerin çoğaldığını gösterir. Taze kıyma ise parmaklar arasında kolayca dağılır ve yapışkanlık bırakmaz.

SAKLAMA ÖNERİSİ Marketten alınan taze kıyma, buzdolabında orijinal paketinde yalnızca 1-2 gün saklanabilir. Uzun süreli kullanım için derin dondurucuya konulması gerekiyor.

