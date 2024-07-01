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Köpeğin havlaması kedinin hayatını kurtardı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Köpeğin havlaması kedinin hayatını kurtardı
Köpek, Kedi, Veteriner, Haber

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun’un Bafra ilçesinde otomobilin motor kısmına sıkışarak yaralanan kedi kurtarılarak tedavi altına alındı. Yaralı kedinin tedavisi sürüyor. 

Sanayi sitesine aracının farını yaptırmak için gelen otomobili gören iş yeri sahibinin Köpük isimli köpeği, otomobile koşarak havlamaya başladı. Köpeğin havlamasından şüphelenen oto tamircisi aracın kaputunu açtığında motor kısmına sıkışmış kediyi fark etti.

Yaralı halde motor kısmında bulunan kedi, uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkartıldı. İş yerinde çalışan Yasin Güneş, Özgür Canlar Derneğini arayarak yardım istedi.

Köpeğin havlaması kedinin hayatını kurtardı - 1. Resim

Olay yerine gelen Özgür Canlar Derneği üyesi, Bafra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Emine Kadıoğlu Uluçay, yaralı kediyi aracına alarak veteriner hekime götürdü. Yapılan kontrollerde kedinin çenesinin kırık olduğu tespit edildi.

Yaralı kedinin tedavisi sürüyor.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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