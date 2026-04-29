100 bilim insanı tarafından hazırlanan Avrupa İklim Durumu 2025 raporu Avrupa’daki iklim krizini bir kez daha gözler önüne serdi. Rapora göre kıtanın yüzde 95'inde sıcaklıklar ortalamanın üzerinde gerçekleşti. Kıtadaki tüm buzul bölgelerinde net kütle kaybı yaşandığına dikkat çekildi. Raporda, Avrupa’daki hızlı ısınmanın Kuzey Kutbu’ndan Akdeniz’e kadar uzanan bölgeleri etkilediği de hatırlatıldı.

Yaklaşık 100 bilim insanının katkısıyla hazırlanan "Avrupa İklim Durumu 2025" (ESOTC 2025) raporunun sonuçları açıklandı. Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) ve Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından yayımlanan raporuna göre, geçen yıl kıtanın neredeyse tamamında sıcaklıklar küresel ortalamanın üzerinde ölçüldü.

Korkutan 'Avrupa' raporu! Rekor üstüne rekor kırdı, tehlike Akdeniz'e kadar uzanıyor

EN HIZLI ISINAN BÖLGE

Avrupa kıtasının dünyanın en hızlı ısınan bölgesi olmaya devam ettiğini işaret eden raporda, sıcak hava dalgaları, kuraklık, yangınlar ve buzul kayıplarına dikkat çekildi.

YÜZDE 95’İNDE ORTALAMA ÜZERİNDE

Raporda, Avrupa'nın en az yüzde 95'inde yıllık sıcaklıkların ortalamanın üzerinde gerçekleştiği ifade edildi. Kıtadaki tüm buzul bölgelerinde net kütle kaybı yaşandığına dikkat çekilen raporda, İzlanda’da kayıtların tutulmaya başlanmasından bu yana en büyük ikinci buzul kaybının görüldüğü vurgulandı.

139 MİLYAR TON BUZ KAYBETTİ

Grönland Buz Tabakası’nın 139 milyar ton buz kaybettiği ve bu miktarın Avrupa Alpleri’ndeki tüm buzulların toplam hacminin yaklaşık 1,5 katına denk geldiğine işaret edildi. Ayrıca Avrupa’daki mevsim sonu kar örtüsünün hem alan hem kütle bakımından kayıtlardaki en düşük üçüncü seviyeye indiği bildirildi.

DENİZLERDE REKOR

Raporda, Avrupa denizlerinde de sıcaklık rekoru kırıldığı belirtilirken, bölgenin yıllık deniz yüzeyi sıcaklığının şimdiye kadarki en yüksek seviyeye çıktığı ifade edildi.

1992’DEN BU YANA EN KURAK ÜÇ YILDAN BİRİ

Raporda aynı zamanda Avrupa genelindeki nehirlerin yüzde 70’inde akışın ortalamanın altında kaldığı da hatırlatıldı. 2025’in toprak nemi açısından 1992’den bu yana en kurak üç yıldan biri olduğu vurgulandı.

Öte yandan sıcak ve kurak hava koşullarının orman yangınlarını artırarak yaklaşık 1 milyon 34 bin hektarlık alanın yanmasına yol açtığı, bunun şimdiye kadarki en yüksek seviye olduğuna dikkat çekildi. Yangın kaynaklı emisyonlarda da Avrupa’da rekor kırıldığı hatırlatıldı.

Avrupa İklim Durumu 2025 raporunda nelere dikkat çekildi?

Kategori Durum Detay Isınma En Hızlı Isınan Bölge Avrupa kıtası, dünyanın en hızlı ısınan bölgesi oldu. Sıcaklık (Kara) Ortalamanın Üzerinde Avrupa'nın en az yüzde 95'inde yıllık sıcaklıklar ortalamanın üzerinde gerçekleşti. Sıcaklık (Deniz) Rekor Kırıldı Avrupa denizlerinde yıllık deniz yüzeyi sıcaklığı şimdiye kadarki en yüksek seviyeye çıktı. Nehir Akışları Ortalamanın Altında Avrupa genelindeki nehirlerin yüzde 70'inde akış ortalamanın altında kaldı. Toprak Nemi Kuraklık 2025, toprak nemi açısından 1992'den bu yana en kurak üç yıldan biri oldu. Kar Örtüsü Düşük Seviye Avrupa'daki mevsim sonu kar örtüsü hem alan hem kütle bakımından kayıtlardaki en düşük üçüncü seviyeye indi.

“HIZLI ISINMA AKDENİZ’E KADAR ETKİLİYOR”

Raporda, şu ifadelere yer verildi:

Avrupa’daki hızlı ısınma, kar ve buz örtüsünü azaltırken, tehlikeli derecede yüksek hava sıcaklıkları, kuraklık, sıcak dalgaları ve rekor düzeydeki okyanus sıcaklıkları, Kuzey Kutbu’ndan Akdeniz’e kadar uzanan bölgeleri etkiliyor.

