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Köy küle döndü, bir tek o sağlam kaldı! Görenler şaşkına dönüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bilecik’te orman yangınında büyük hasar alan Kaşıkçı köyünden dikkat çeken bir görüntü geldi. Köyde birçok yapı küle dönerken, köy camisinin içi sapasağlam kaldı. Dış cephesi yanan caminin içinde halılar, avize ve açık Kur’an-ı Kerim’e zarar gelmemesi şaşkınlığa neden oldu.

Sakarya'da başlayan ve Bilecik'e sıçrayan orman yangını, Osmaneli ilçesine bağlı Kaşıkçı köyünde büyük yıkıma yol açtı Yangıda birçok ev kül olurken, hayvanlar da telef oldu.

Ancak köyde yaşanan bu yıkımın ortasında camide yaşanan durum, görenleri şaşkına çevirdi.

Köy küle döndü, bir tek o sağlam kaldı! Görenler şaşkına dönüyor - 1. Resim

DIŞI YANDI, İÇİ SAPASAĞLAM

Orman yangınlarında köydeki birçok yapı küle dönerken, yangında dış cephesi ve kubbesi tamamen hasar gören mahalle camisinin içi neredeyse hiç etkilenmedi.

Caminin kilitli olan kapısından içeriye camdan bakıldığında, içerideki halıların, avizenin ve rahle üzerindeki açık Kur’an-ı Kerim’in zarar görmediği dikkat çekti.

Köy küle döndü, bir tek o sağlam kaldı! Görenler şaşkına dönüyor - 2. Resim

GÖRENLERİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Alevlerin neredeyse her yeri sardığı köyde, cami içerisinin bu denli sağlam kalması mahalle sakinlerini de hayrete düşürdü.

Köy küle döndü, bir tek o sağlam kaldı! Görenler şaşkına dönüyor - 3. Resim

Yangında evlerini kaybeden köy halkı, AFAD tarafından sağlanan konteyner evlere yerleştirildi. Kaşıkçı köyü, yaşadığı bu felaketin izlerini silmeye çalışırken, camide yaşanan bu durum "mucize" olarak nitelendiriliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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