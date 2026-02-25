Erzurum'un İspir ilçesinde Bülent Erkan, kuş gözlemi için dağlık araziye çıktı. Erkan, kış uykusundan uyanmış bir ayıyla karşı karşıya gelirken o anlar kamera tarafından görüntülendi.

Erzurum'da profesyonel dağcı Bülent Erkan, kuş gözlemi için çıktığı dağlık arazide bir anda boz ayı ile karşılaştı.

AYIYI BAĞIRARAK UZAKLAŞTIRDI

Soğukkanlılığını koruyan Erkan, panik yapmadan kontrollü şekilde geri çekilerek ayıyı bulunduğu alandan bağırarak uzaklaştırmayı başardı.

Yaşanan tehlikeli anlar saniye saniye görüntülenirken, doğada dikkatli olmanın önemini bir kez daha hatırlattı.

Haberle İlgili Daha Fazlası