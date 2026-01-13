Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan Metin Elikçi, lüks aracında yanan "su kaçağı" arıza lambasının ardından götürdüğü özel bir serviste aylar süren ve yüksek maliyetli bir tamir süreci yaşadığını iddia ederek hukuki süreç başlattı. Elikçi, şu ana kadar 830 bin lira zarara uğradığını ifade ederek mağdur olduğunu söyledi.

Turizmci Metin Elikçi yaklaşık iki yıl önce 2015 model ikinci el bir otomobil satın aldı. İki ay önce aracının ekranında "su kaçağı" uyarısı verdiğini belirten Elikçi, bunun üzerine aracını Marmaris Sanayisine götürdüğünü söyledi. Buradaki ustanın farklı tarihlerde aracı teslim alıp geri verdiğini, yapılan işlemlere rağmen arızanın tekrarladığını belirten Elikçi, aracın sanayide yaklaşık 20-25 gün kaldığını ifade etti.

Elikçi'nin iddiasına göre aracın motorunun İzmir'e gönderildiği ve kapsamlı tamirat yapıldığı belirtilerek kendisinden yaklaşık 250 bin lira talep edildi. Ödemeyi IBAN yoluyla yaptığını belirten Elikçi, buna rağmen kendisine fatura verilmediğini vurguladı.

Metin Elikçi, 830 bin lira zararı olduğunu öne sürdü.

Aracın "tamir edildiği" söylenerek teslim edilmesinin ardından arızanın yeniden ortaya çıktığını söyleyen talihsiz adam, bu defa aracını Dalaman'daki yetkili servise götürdü. Dalaman'daki yetkili serviste yapılan incelemede motorun indirilmesi gerektiği belirtilirken 80 bin lira işçilik bedeli istendi. İncelemeler sonucunda Marmaris'te yapıldığı belirtilen işlemlerin büyük bölümünün yapılmadığı, bazı parçaların değiştirilmediği, bazılarının ise yan sanayi olduğu belirlendi.

Bunun üzerine avukatı aracılığıyla adli süreci başlatan Metin Elikçi, Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından görevlendirilen heyetle birlikte araç üzerinde inceleme yapıldığını, Ticaret Bakanlığı'na bağlı makine mühendislerinin de rapor hazırladığını ifade etti. Hazırlanan raporlarda, yapılmış gibi gösterilen işlemlerin gerçekte yapılmadığının ortaya konulduğunu belirten Elikçi, tüm belgelerin ve ödeme dekontlarının elinde bulunduğunu bildirdi. Toplamda yaklaşık 830 bin lira zarara uğradığını öne süren Metin Elikçi, "Yan sanayi parçalar orijinal diye faturalandırıldı. Basit işlemler astronomik rakamlarla talep edildi. Şu an ciddi şekilde mağdurum" diye konuştu.

Elikçi, benzer mağduriyetlerin yaygın olduğunu iddia ederek şöyle devam etti:

"Şu anda ben mağdurum. Yani böyle bir Marmaris'teki sanayi bölgesinde en ufak parçaların bin lira, 2 bin lira, 5 bin liraya yapılacak parçaların 70- 80 bin lira olarak talep edilmesi vatandaşı zor durumda bırakıyor. Yani aldığım duyumlara göre bunların bir tespit edilmesi gerekiyor. Yani yan sanayisi şunu bunu her şeyi karmakarışık, benim gibi binlerce mağdur var sadece ben değilim yani. Ama ben konuyu adli adli sürece taşıdım. Yani inşallah bunun sonunda bir başarıya ulaşırız"

Konu ile ilgili yargı sürecinin sürdüğü belirtildi.

