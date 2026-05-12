Sakarya'nın Sapanca ilçesinde lüks bir otelin havuzunda fenalaşarak hayatını kaybeden 35 yaşındaki kadının hamile olduğu ortaya çıktı. Genç kadının aynı zamanda kalp rahatsızlığı olduğu iddia edildi.

Dün akşam saatlerinde Sapanca Tepebaşı mahallesi İzmit caddesi üzerinde faaliyet gösteren NG Güral Otel'in kapalı yüzme havuzunda eşi ile birlikte otelin kapalı havuzda yüzen eczacı Elif Nur Olgun (35) fenalaştı.

KALP RAHATSIZLIĞI VARMIŞ

Bunun üzerine kadın, eşi ve görevliler tarafından havuzdan çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bilinci kapalı şekilde hastaneye sevk edilen ve kalp rahatsızlığı olduğu öne sürülen kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Lüks otelin havuzunda can veren kadının hamile olduğu ortaya çıktı

HAMİLE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Hayatını kaybeden Olgun'un yaklaşık 13 haftalık hamile olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden Olgun'un hastane işlemleri sonrasında defnedilmek üzere Çankırı'ya nakil edileceği öğrenildi.

