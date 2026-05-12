Lüks otelin havuzunda can veren kadının hamile olduğu ortaya çıktı
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde lüks bir otelin havuzunda fenalaşarak hayatını kaybeden 35 yaşındaki kadının hamile olduğu ortaya çıktı. Genç kadının aynı zamanda kalp rahatsızlığı olduğu iddia edildi.
Yaşam az önce
Sapanca'da bir otelin kapalı yüzme havuzunda fenalaşan eczacı Elif Nur Olgun, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti.
- Fenalaşan eczacı Elif Nur Olgun, eşi ve görevliler tarafından havuzdan çıkarıldı.
- Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu bilinci kapalı olarak hastaneye sevk edildi.
- Kadının kalp rahatsızlığı olduğu öne sürüldü.
- Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
- Yaklaşık 13 haftalık hamile olduğu ortaya çıktı.
- Cenazesi defnedilmek üzere Çankırı'ya nakledilecek.
Dün akşam saatlerinde Sapanca Tepebaşı mahallesi İzmit caddesi üzerinde faaliyet gösteren NG Güral Otel'in kapalı yüzme havuzunda eşi ile birlikte otelin kapalı havuzda yüzen eczacı Elif Nur Olgun (35) fenalaştı.
KALP RAHATSIZLIĞI VARMIŞ
Bunun üzerine kadın, eşi ve görevliler tarafından havuzdan çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bilinci kapalı şekilde hastaneye sevk edilen ve kalp rahatsızlığı olduğu öne sürülen kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
HAMİLE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Hayatını kaybeden Olgun'un yaklaşık 13 haftalık hamile olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden Olgun'un hastane işlemleri sonrasında defnedilmek üzere Çankırı'ya nakil edileceği öğrenildi.
