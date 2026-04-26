Sakarya Serdivan'da araçlarda başlayıp dükkan ve eve sıçrayan yangın mahalleliyi sokağa döktü. 8 itfaiye aracının müdahale ettiği yangında market deposundaki tüplerin patlamaması faciayı önledi. Mahalle yanarken bazı vatandaşların derbi izlemeye devam etmesi ise hayrete düşürdü.

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde park halindeki araçların bulunduğu noktada yangın çıktı. Yangın büyüyerek aynı yerde bulunan koltuk imalathanesi, terzi dükkanı, market deposu ve binanın üst katındaki eve sıçradı.

Mahalle alev alev onlar derbi derdinde: Serdivan'da pes dedirten görüntüler!

8 İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 8 itfaiye aracı ve 16 personelle müdahale edilen yangın, yaklaşık 15 dakikada kontrol altına alındı.

Yangında marketin deposunda bulunan onlarca tüpün patlamaması ise facianın önüne geçti.

İki aracın kül olduğu yangında üç dükkanda ve evde de hasar oluştu.

MAHALLE YANARKEN...

Ekiplerin söndürmek için seferber olduğu ve mahallelinin panikle sokağa döküldüğü yangında, bir işletmedeki bazı vatandaşlar ise Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynan derbiyi izlemeye devam etti.

Maç sırasındaki bazı ataklarda sevinen, bazı ataklarda sinirlenen taraftarların o anları dikkat çekti.

