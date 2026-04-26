Mahalle alev alev onlar derbi derdinde: Serdivan'da pes dedirten görüntüler!
Sakarya Serdivan'da araçlarda başlayıp dükkan ve eve sıçrayan yangın mahalleliyi sokağa döktü. 8 itfaiye aracının müdahale ettiği yangında market deposundaki tüplerin patlamaması faciayı önledi. Mahalle yanarken bazı vatandaşların derbi izlemeye devam etmesi ise hayrete düşürdü.
- Yangın, koltuk imalathanesi, terzi dükkanı, market deposu ve bir eve yayıldı.
- Olay yerine 8 itfaiye aracı ve 16 personelle müdahale edildi.
- Yangın yaklaşık 15 dakikada kontrol altına alındı.
- Market deposundaki onlarca tüpün patlamaması facianın önüne geçti.
- Yangında iki araç tamamen yandı, üç dükkan ve ev hasar gördü.
- Yangın sırasında bazı vatandaşlar bir işletmede Galatasaray-Fenerbahçe maçını izlemeye devam etti.
Sakarya’nın Serdivan ilçesinde park halindeki araçların bulunduğu noktada yangın çıktı. Yangın büyüyerek aynı yerde bulunan koltuk imalathanesi, terzi dükkanı, market deposu ve binanın üst katındaki eve sıçradı.
8 İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 8 itfaiye aracı ve 16 personelle müdahale edilen yangın, yaklaşık 15 dakikada kontrol altına alındı.
Yangında marketin deposunda bulunan onlarca tüpün patlamaması ise facianın önüne geçti.
İki aracın kül olduğu yangında üç dükkanda ve evde de hasar oluştu.
MAHALLE YANARKEN...
Ekiplerin söndürmek için seferber olduğu ve mahallelinin panikle sokağa döküldüğü yangında, bir işletmedeki bazı vatandaşlar ise Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynan derbiyi izlemeye devam etti.
Maç sırasındaki bazı ataklarda sevinen, bazı ataklarda sinirlenen taraftarların o anları dikkat çekti.