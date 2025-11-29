Kayseri'de bir aile yoldan geçen herkesi taşlıyor Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesi’nde bir süredir devam eden gerginlik, mahalle halkı ile aynı sokakta yaşayan bir aile arasında yeniden alevlendi. Mahalle sakinlerinin iddiasına göre söz konusu aile, evinin önündeki yoldan geçenlere sık sık taş atıyor, tehditlerde bulunuyor ve sopalarla saldırgan davranışlar sergiliyor.

Kayseri'de bir aile yoldan geçen herkesi taşlıyor “OKUL YOLUNDA BİLE TETİKTE YÜRÜYORUZ” Mahalleli, en büyük endişelerinin 'çocuklar' olduğunu belirtiyor. Okula giden öğrencilerin hedef alındığını ileri süren vatandaşlar, bazı çocuklara taş atıldığını gösteren görüntülerin sosyal medyada paylaşıldığını ifade etti. Görüntülerde, bir çocuğun yüksek bir alana sığındığı ve aile tarafından adeta taşlarla saldırıya uğradığı görülüyor.

Kayseri'de bir aile yoldan geçen herkesi taşlıyor "ÇOCUKLARIMIZ EVDEN ÇIKAMIYOR" Mahallede yaşayan bir vatandaş, yaşananları şu sözlerle anlattı: “Burası çocukların okula gittiği yol. Önlerini taş ve sopalarla kesiyor, tehdit ediyorlar. Çocuklarımız korkudan evden çıkamaz hale geldi.”

Kayseri'de bir aile yoldan geçen herkesi taşlıyor POLİSE DEFALARCA BAŞVURULDU Star Haber'in haberine göre; mahalle halkı olayların uzun süredir devam ettiğini ve birçok kez polise şikayette bulunduklarını belirtiyor. Ancak iddiaya göre ekipler bölgeye gelmesine rağmen kalıcı bir çözüm henüz sağlanamadı. Çevreden kaydedilen başka bir videoda taraflar arasındaki tartışmanın büyüdüğü ve tehdit içerikli sözlerin duyulduğu görülüyor.

Kayseri'de bir aile yoldan geçen herkesi taşlıyor “ARTIK DAYANACAK GÜCÜMÜZ KALMADI” Mahalleli, yaşananların daha ciddi sonuçlara yol açmasından endişe ediyor ve yetkililere çağrıda bulunuyor: “Bu mesele her geçen gün daha tehlikeli bir hal alıyor. Çocuklarımız, yaşlılarımız, herkes huzursuz. Yetkililerden acil çözüm bekliyoruz.”

Editör:SİNEM ERYILMAZ

Haberle İlgili Daha Fazlası