Türkücü Mahmut Tuncer, hayatının film olması konusunda kendisini oyuncu Serenay Sarıkaya'nın oynamasını istemişti. Sarıkaya, konuyla ilgili sosyal medyada yapılan bir paylaşıma kayıtsız kalmadı.

Seslendirdiği Bakkal Amca, Jandarma gibi şarkılarla hafızalara kazınan ünlü türkücü Mahmut Tuncer, katıldığı bir programda hayatı film olursa kendisini oyuncu Serenay Sarıkaya2nın canlandırmasını istemişti. Mahmut Tuncer, "Hayatım bir gün film olursa Serenay Sarıkaya oynasın. Onun oyunculuğu çok iyi, o beni oynayabilir. Makyaj falan yapılır yani" açıklamasında bulunmuştu. Tuncer'in bu açıklamasında ciddi mi olduğu yoksa şaka mı yaptığı anlaşılamamıştı.

ÜNLÜLERİN TERCİHİ SERENAY SARIKAYA

Pek çok ünlü isim de, hayatlarının film olması durumunda kendilerine Serenay Sarıkaya'nın hayat vermesini dile getirmişti. Zerrin Özer, Kibrariye ve merhume şarkıcı Güllü ve Deniz Seki, geçmişte yaptığı açıklamalarda; "Beni, Serenay Sarıkaya canlandırsın" demişti.

Mahmut Tuncer’in teklifine Serenay Sarıkaya’dan “İkna oldum” cevabı

SERENAY SARIKAYA MAHMUT TUNCER OLDU!

Mahmut Tuncer'in açıklamalarının ardından bir sosyal medya kullanıcısı, Serenay Sarıkaya'yı yapay zekâ uygulamasıyla ünlü türkücüye benzetti.

"İKNA OLDUM, ALACAĞIM GİBİ..."

Paylaşımı gören Serenay Sarıkaya, Mahmut Tuncer'i ti'ye alarak; "İnanılmaz. İkna oldum, olacağım gibi..." esprili bir cevap verdi.

