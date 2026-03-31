Denizli'nin Pamukkale ilçesinde mesire alanında mantar toplamaya çıkan kişi başıboş dolaşan bir maymunla karşılaştı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerin yakalamaya çalıştığı maymun, ormanlık alana kaçtı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Çamlık bölgesinde kuzugöbeği mantarı aramak için ormanlık alana giden Nizamettin Yiğit, karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu. Bir anda karşısında maymun gören vatandaş Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine ihbarda bulundu.

Ekipler gelene kadar maymunun izini kaybetmek istemeyen Yiğit, birçok yöntem denese de başarılı olamadı. Maymunun aç olabileceğini düşünen Nizamettin Yiğit, kendi için aldığı simidi maymuna vererek hem oyalamayı hem de karnını doyurmayı başardı.

KISA SÜREDE MAYMUNLA DOST OLDU

O anları cep telefonu kamerasıyla da kayıt altına alan vatandaş, maymunla kısa sürede dost olması dikkatlerden kaçmadı. Bir süre sonra bölgeye gelen ekiplerin maymunu yakalama çabası ise sonuçsuz kaldı. Uzun uğraşlara rağmen ekiplerin maymunu yakalayamadığı öğrenildi.

GEÇENLERDE DE 2 MAYMUN YAKALANMIŞTI

Diğer taraftan 26 Mart'ta da Çivril ilçesi Yakacık Mahallesi'nde arıcılık yapan bir kişi ağaçta 2 maymun gördüğü bilgisini DKMP ekiplerine bildirmiş, bir gün arayla yakalanan maymunlar koruma altına alınmıştı.

