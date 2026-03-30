Menderes Nehri taştı! Tarım arazileri ve yol sular altında
Aydın’da etkili olan sağanak yağışların ardından Menderes Nehri taştı. Tarım arazileri sular altında kalırken, araçlar güçlükle ilerleyebildi.
Menderes Nehri'nin kritik su seviyesine ulaşarak taşması sonucu tarım arazileri ve ulaşım olumsuz etkilendi.
Gece saat 04.00 sıralarında su seviyesinin kritik noktaya ulaşmasıyla birlikte nehir yatağından taşan sular çevredeki tarlalara ve bahçelere yayıldı.
Taşkın nedeniyle özellikle ekili alanlar zarar görürken, bazı bölgelerde geniş çaplı su birikintileri oluştu.
EKİPLER YOLU TEMİZLEDİ
Artan su seviyesi ulaşımı da olumsuz etkilerken, İncirliova-Koçarlı kara yolu taşkın suları nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, Menderes Köprüsü’nü tıkayan moloz ve odun parçalarını temizlemek için çalışma başlattı.
Yapılan müdahalenin ardından suyun akışı yeniden sağlanırken, kara yolu kontrollü şekilde tekrar ulaşıma açıldı. Bölgede ekiplerin yeni taşkınlara karşı çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.