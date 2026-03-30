Aydın’da etkili olan sağanak yağışların ardından Menderes Nehri taştı. Tarım arazileri sular altında kalırken, araçlar güçlükle ilerleyebildi.

Gece saat 04.00 sıralarında su seviyesinin kritik noktaya ulaşmasıyla birlikte nehir yatağından taşan sular çevredeki tarlalara ve bahçelere yayıldı.

Menderes Nehri taştı! Tarım arazileri ve yol sular altında

Taşkın nedeniyle özellikle ekili alanlar zarar görürken, bazı bölgelerde geniş çaplı su birikintileri oluştu.

Menderes Nehri taştı! Tarım arazileri ve yol sular altında

EKİPLER YOLU TEMİZLEDİ

Artan su seviyesi ulaşımı da olumsuz etkilerken, İncirliova-Koçarlı kara yolu taşkın suları nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, Menderes Köprüsü’nü tıkayan moloz ve odun parçalarını temizlemek için çalışma başlattı.

Menderes Nehri taştı! Tarım arazileri ve yol sular altında

Yapılan müdahalenin ardından suyun akışı yeniden sağlanırken, kara yolu kontrollü şekilde tekrar ulaşıma açıldı. Bölgede ekiplerin yeni taşkınlara karşı çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

