Beşiktaş'ta dikkat çeken istatistik: Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe derbisi uyarısı
Süper Lig'de Galatasaray mağlubiyeti sonrası çıktığı 2 maçı kazanan Beşiktaş, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılarda teknik patron Sergen Yalçın, derbi öncesi oyuncularını kırmızı kart konusunda uyardı.
- Sergen Yalçın, derbide eksik kalmak istemediklerini vurgulayarak ,sezonun ilk yarısında Fenerbahçe karşısında 10 kişi kaldıklarını hatırlattı.
- Beşiktaş'ın bu sezon yaşadığı puan kayıplarında kart sorunu öne çıkıyor.
- Siyah-beyazlılar, geride kalan 27 karşılaşmada 4 kırmızı kart gördü.
- Beşiktaş; RAMS Başakşehir, Fenerbahçe, Trabzonspor ve TÜMOSAN Konyaspor maçlarını 10 kişi tamamladı.
Beşiktaş’ta gözler Fenerbahçe ile 5 Nisan Pazar günü oynanacak dev derbiye çevrildi. Maçın hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncularla yaptığı toplantıda özellikle kart konusuna dikkat çekti.
TRT Spor'da yer alan habere göre; derbide eksik kalmak istemediklerini vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, sezonun ilk yarısında Fenerbahçe karşısında 10 kişi kaldıklarını hatırlattı.
27 MAÇTA 4 KIRMIZI KART
Beşiktaş’ta bu sezon puan kayıplarında kart sorunu öne çıkıyor. Maç başına 2,3 sarı kart ve 13,9 faul ortalamasıyla oynayan siyah-beyazlılar, geride kalan 27 karşılaşmada 4 kırmızı kart gördü.
Beşiktaş; RAMS Başakşehir, Fenerbahçe, Trabzonspor ve TÜMOSAN Konyaspor maçlarını 10 kişi tamamladı. Siyah beyazlılar, bu karşılaşmalardan 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.