Süper Lig'de Galatasaray mağlubiyeti sonrası çıktığı 2 maçı kazanan Beşiktaş, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılarda teknik patron Sergen Yalçın, derbi öncesi oyuncularını kırmızı kart konusunda uyardı.

Beşiktaş’ta gözler Fenerbahçe ile 5 Nisan Pazar günü oynanacak dev derbiye çevrildi. Maçın hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncularla yaptığı toplantıda özellikle kart konusuna dikkat çekti.

TRT Spor'da yer alan habere göre; derbide eksik kalmak istemediklerini vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, sezonun ilk yarısında Fenerbahçe karşısında 10 kişi kaldıklarını hatırlattı.

Sergen Yalçın

27 MAÇTA 4 KIRMIZI KART

Beşiktaş’ta bu sezon puan kayıplarında kart sorunu öne çıkıyor. Maç başına 2,3 sarı kart ve 13,9 faul ortalamasıyla oynayan siyah-beyazlılar, geride kalan 27 karşılaşmada 4 kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe maçında 2-0 öndeyken 10 kişi kalan Beşiktaş,, sahadan 3-2 mağlup ayrılmıştı.

Beşiktaş; RAMS Başakşehir, Fenerbahçe, Trabzonspor ve TÜMOSAN Konyaspor maçlarını 10 kişi tamamladı. Siyah beyazlılar, bu karşılaşmalardan 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

