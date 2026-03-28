Milli yıldıza Süper Lig'den dev talipler: Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer derbisi
Bundesliga ekibi Borussia Dortmund ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli futbolcu Salih Özcan, transferde Beşiktaş ve Galatasaray'ı karşı karşıya getirdi.
- Beşiktaş, yaz ve ara transfer döneminde sonuçlanamayan Salih Özcan defterini yeniden açtı ve oyuncunun menajerini İstanbul'a davet etti.
- Salih Özcan, Galatasaray ve RAMS Başakşehir'in de listesinde yer alıyor.
- Salih Özcan, bu sezon Dortmund'da 8 maçta 32 dakika forma şansı buldu.
Beşiktaş, hem yaz hem de ara transfer döneminde sonuçlanamayan Salih Özcan defterini yeniden açtı. Orta saha planlamasında siyah-beyazlı ekibin öncelikleri arasında yer alan milli futbolcunun menajeri İstanbul'a davet edildi.
GALATASARAY VE BAŞAKŞEHİR DE TAKİPTE
Sözcü'de yer alan habere göre; Borussia Dortmund ile sözleşmesi sezon sonu bitecek 28 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'ın yanı sıra Galatasaray ve RAMS Başakşehir'in de listesinde yer alıyor.
8 MAÇTA 32 DAKİKA
Profesyonel futbol kariyerine FC Köln'de başlayan, Holstein Kiel ve Wolfsburg formaları da giyen Salih Özcan, Borussia Dortmund'da bu sezon 8 karşılaşmada sadece 32 dakika forma şansı buldu.
