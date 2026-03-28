Bundesliga ekibi Borussia Dortmund ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli futbolcu Salih Özcan, transferde Beşiktaş ve Galatasaray'ı karşı karşıya getirdi.

Beşiktaş, hem yaz hem de ara transfer döneminde sonuçlanamayan Salih Özcan defterini yeniden açtı. Orta saha planlamasında siyah-beyazlı ekibin öncelikleri arasında yer alan milli futbolcunun menajeri İstanbul'a davet edildi.

GALATASARAY VE BAŞAKŞEHİR DE TAKİPTE

Sözcü'de yer alan habere göre; Borussia Dortmund ile sözleşmesi sezon sonu bitecek 28 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'ın yanı sıra Galatasaray ve RAMS Başakşehir'in de listesinde yer alıyor.

Borussia Dortmund, Salih Özcan ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.

8 MAÇTA 32 DAKİKA

Profesyonel futbol kariyerine FC Köln'de başlayan, Holstein Kiel ve Wolfsburg formaları da giyen Salih Özcan, Borussia Dortmund'da bu sezon 8 karşılaşmada sadece 32 dakika forma şansı buldu.

