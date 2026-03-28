Trabzonspor formasıyla çıktığı 27 maçta 23 gol ve 2 asitlik dev skor katkısı veren Paul Onuachu'ya, Bundesliga'dan 3 talip var. Bordo-mavililer, sezon başı Southampton'dan 5 milyon 670 bin euroya aldığı Nijeryalı oyuncuyu bırakmak istemiyor.

Trabzonspor'un yıldız golcüsü Paul Onuachu, sergilediği etkileyici performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi sürdürüyor. Süper Lig'de 21 golle krallık yarışında zirvede yer alan 31 yaşındaki futbolcu, özellikle Almanya'da gündem oldu.

ALMANYA'DAN 3 TAKIMIN TAKİBİNDE

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim, Werder Bremen ve Wolfsburg, Temmuz 2025'te Southampton'dan 5 milyon 670 bin euro bonservis karşılığında transfer edilen Onuachu'yu yakın takibe aldı.

Paul Onuachu

TRABZONSPOR'UN ONUACHU PLANI

Bordo-mavili yönetim, Fatih Tekke yönetimindeki takımın ön önemli gol umudu olan Onuachu'yu bırakmaya sıcak bakmıyor. Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olan 31 yaşındaki oyuncunun, Trabzonspor ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

