Elon Musk'ın şirketi Neuralink tarafından beyin implantı takılan felçli bir hasta, boş zamanlarını değerlendirmek için sıra dışı bir yönteme başvurarak sadece düşünce gücüyle World of Warcraft (WoW) oynamaya başladı.

Eski bir İngiliz ordusu gazisi olan Jon L. Noble, 2004 yılında geçirdiği bir trafik kazası sonucu omuzlarından aşağısı felçli kaldı. Geçtiğimiz Eylül ayında Neuralink’in İngiltere’deki klinik deneylerine başvuran Noble, Aralık ayı ortasında ameliyat masasına yattı. Cerrahi bir robot kol yardımıyla beyninin motor korteksine N1 beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) yerleştirildi.

BİLİM KURGU GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ

Noble, implantı aldıktan sonraki süreci "günlük hayatına dahil olan bir bilim kurgu hikayesi" olarak tanımlıyor.

Ameliyatın ardından 2. haftada mühendisler implantı bir MacBook ile eşleştirdi. Birkaç seans içinde Noble; imleci hareket ettirmeyi, tıklamayı, kaydırmayı ve yazı yazmayı öğrendi.

80 gün sonra X hesabından bir paylaşım yapan Noble, ilk kez sadece düşünce gücüyle World of Warcraft dünyasına adım attığını açıkladı.

ELLER SERBEST MACERA

Noble, paylaştığı video görüntülerinde karakterinin Blizzard’ın ünlü fantezi dünyasında düşmanlarla çarpıştığını gösterdi. İlk başlarda biraz "hantal" hissettirse de, beyni ve çip senkronize olduktan sonra durumun "saf bir büyüye" dönüştüğünü söylüyor.

Noble, şu anda herhangi bir fare veya klavye kullanmadan, tamamen eller serbest şekilde oyun dünyasında hareket edebiliyor.

OYUN DÜNYASI VE NEURALİNK

Neuralink operasyonlarını büyük ölçüde gizli tutuyor. Ancak ilginç bir şekilde, implant alıcıları genellikle yeteneklerini oyunlarda denemeyi tercih ediyor.

Daha önce başka bir hasta, imleci zihniyle hareket ettirerek Civilization VI oynamış ve bu deneyimi Star Wars’taki "Gücü kullanmaya" benzetmişti.

Bir başka hasta ise implant ve ağızla kontrol edilen bir cihaz yardımıyla Battlefield 6 gibi nişancı oyunlarını oynayabildiğini paylaşmıştı.

