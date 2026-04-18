İhlas Haber Ajansı
Ne hijyen var ne düzen! Mide bulandıran görüntülerin ardından dükkana mühür vuruldu
Sakarya'da hijyen kurallarını hiçe sayan bir işletmeye 300 bin TL'nin üzerinde para cezası kesildi. İşletme ekipler tarafından mühürlendi.
Yaşam az önce
Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan gıda denetimlerinde hijyen kurallarına uymadığı tespit edilen bir işletmeye 300 bin TL'nin üzerinde idari para cezası kesilerek faaliyetleri durduruldu.
Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği gıda denetimleri sırasında, bir işletmenin genel ve özel hijyen kurallarına uymadığı, gıda güvenliğini ihlal ettiği tespit edildi.
ÖNERİLEN HABERLER
DÜNYA
Akıllara durgunluk veren ihmal! 8 yıl boyunca boğazında metal çubukla yaşadı
300 BİN TL CEZA KESİLDİ
Yapılan incelemelerde mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen işletmenin faaliyetleri, eksiklikler giderilinceye kadar durduruldu. Ayrıca işletmeye yasal işlem uygulanarak 300 bin TL'nin üzerinde idari para cezası kesildi.
