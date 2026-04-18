Sakarya'da hijyen kurallarını hiçe sayan bir işletmeye 300 bin TL'nin üzerinde para cezası kesildi. İşletme ekipler tarafından mühürlendi.

Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği gıda denetimleri sırasında, bir işletmenin genel ve özel hijyen kurallarına uymadığı, gıda güvenliğini ihlal ettiği tespit edildi.

300 BİN TL CEZA KESİLDİ

Yapılan incelemelerde mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen işletmenin faaliyetleri, eksiklikler giderilinceye kadar durduruldu. Ayrıca işletmeye yasal işlem uygulanarak 300 bin TL'nin üzerinde idari para cezası kesildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası