Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Adagül köyünde zirveden izlenen Çoruh Vadisi, adeta Norveç fiyortlarını anımsatıyor. Bölgeyi gezenler kartpostallık görüntülerle karşılaşıyor.

Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Adagül köyü, eşsiz doğası ve büyüleyici manzarasıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Fotoğraf ve kamp tutkunlarının uğrak noktalarından biri haline gelen bölge, sunduğu panoramik görüntülerle Norveç fiyortlarını aratmıyor.

Norveç Fiyortları değil, Türkiye! Kartpostallık görüntüler sunuyor

KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER SUNUYOR

Adagül Köyü'nün yüksek kesimlerinden bakıldığında Çoruh Vadisi tüm ihtişamıyla gözler önüne seriliyor. Çoruh Nehri üzerinde sıralanan kafes balık çiftlikleri, vadinin doğal dokusuyla bütünleşirken, yamaçlara kurulmuş köyler de manzaraya ayrı bir güzellik katıyor.

Yeşilin her tonunu barındıran ormanlar, derin vadi ve Çoruh'un mavi sularının oluşturduğu eşsiz tablo, özellikle gün doğumu ve gün batımında kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Bölge, doğa fotoğrafçıları, kampçılar ve drone tutkunları için Artvin'in en özel seyir noktalarından biri olarak öne çıkıyor.

Norveç Fiyortları değil, Türkiye! Kartpostallık görüntüler sunuyor

Doğal güzellikleriyle her mevsim farklı bir atmosfer sunan Adagül köyü, keşfedilmeyi bekleyen rotalar arasında yer alırken, ziyaretçilerine "Norveç fiyortları değil, Artvin" dedirten manzarasıyla dikkat çekiyor.

Norveç Fiyortları değil, Türkiye! Kartpostallık görüntüler sunuyor

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