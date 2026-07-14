Norveç Fiyortları değil, Türkiye! Kartpostallık görüntüler sunuyor
Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Adagül köyünde zirveden izlenen Çoruh Vadisi, adeta Norveç fiyortlarını anımsatıyor. Bölgeyi gezenler kartpostallık görüntülerle karşılaşıyor.
- Adagül köyünün yüksek kesimlerinden Çoruh Vadisi görünüyor.
- Çoruh Nehri üzerindeki kafes balık çiftlikleri ve yamaçlardaki köyler manzaraya eşlik ediyor.
- Yeşilin her tonunu barındıran ormanlar, derin vadi ve Çoruh'un suları eşsiz bir tablo oluşturuyor.
- Özellikle gün doğumu ve gün batımında kartpostallık görüntüler sunuyor.
- Doğa fotoğrafçıları, kampçılar ve drone tutkunları için önemli bir seyir noktası olarak öne çıkıyor.
Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Adagül köyü, eşsiz doğası ve büyüleyici manzarasıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Fotoğraf ve kamp tutkunlarının uğrak noktalarından biri haline gelen bölge, sunduğu panoramik görüntülerle Norveç fiyortlarını aratmıyor.
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KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER SUNUYOR
Adagül Köyü'nün yüksek kesimlerinden bakıldığında Çoruh Vadisi tüm ihtişamıyla gözler önüne seriliyor. Çoruh Nehri üzerinde sıralanan kafes balık çiftlikleri, vadinin doğal dokusuyla bütünleşirken, yamaçlara kurulmuş köyler de manzaraya ayrı bir güzellik katıyor.
Yeşilin her tonunu barındıran ormanlar, derin vadi ve Çoruh'un mavi sularının oluşturduğu eşsiz tablo, özellikle gün doğumu ve gün batımında kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Bölge, doğa fotoğrafçıları, kampçılar ve drone tutkunları için Artvin'in en özel seyir noktalarından biri olarak öne çıkıyor.
Doğal güzellikleriyle her mevsim farklı bir atmosfer sunan Adagül köyü, keşfedilmeyi bekleyen rotalar arasında yer alırken, ziyaretçilerine "Norveç fiyortları değil, Artvin" dedirten manzarasıyla dikkat çekiyor.