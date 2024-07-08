O gece hayatının kabusunu yaşadı... Sabah yanıklarla uyanınca şaşkına döndü

Uzmanlar sık sık "Telefonu şarja takıp uyumayın" uyarısı yapıyor. Uyarıyı dikkate almayan İşviçre’de yaşayan bir kadın şarj cihazının üstünde uyuyakaldı. Sabah üçüncü derece yanıkla uyanan kadın şaşkına döndü.

İşviçre’nin Cenevre şehrinde yaşayan bir kadın şarj cihazının üstünde uyuyakaldı. İsveçli kadın sabah uyandığında sol dizinin yanında baş parmağı büyüklüğünde siyah bir delik fark etti.

Kadın yaşadığı korkunç anları sosyal medya hesabından anlattı. Gece uyuduğu sırada telefon şarj cihazının bacağına temas etmesi sonucu sabah üçüncü dereceden yanıklarla uyandığını belirtti.

"ELEKTRİĞİN BENİ YAVAŞÇA YAKTIĞINI SÖYLEDİ"

Sabah oluşan deliği gördüğünde şaşkına dönen kadın, yaranın kendi kendine iyileşmesini bekledi ancak giderek daha da kötüleştiğini fark edince hastaneye gitti.

İnsanları bilinçlendirmek için paylaşım yaptığını belirten Julia " Doktor bana cildin çok az iletken olması nedeniyle çok az miktarda elektriğin beni yavaşça yaktığını açıkladı. Keşke bu önemsiz alışkanlığın bu kadar tehlikeli olduğunu bilseydim" ifadelerini kullandı.