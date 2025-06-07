Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > O ilimiz acemi kasaplıkta seviye atladı! 1 günde 310 kişi acile koştu

O ilimiz acemi kasaplıkta seviye atladı! 1 günde 310 kişi acile koştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
O ilimiz acemi kasaplıkta seviye atladı! 1 günde 310 kişi acile koştu
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kurban Bayramı heyecanı, ilk gününden itibaren yurdun dört bir yanında tüm coşkusuyla sürüyor. Bayramın klasiği haline gelen acemi kasaplar bu bayramda da sık sık gündem olurken, bir ilimizde şaşırtan bir sayı ortaya çıktı. Bir günde 310 kişi kurban kesimi sırasında çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelere başvurdu.

Kurban Bayramı heyecanı, yurdun dört bir yanında tüm coşkusuyla sürüyor.

Bayramın birinci gününde kurbanlarını dikkatli bir şekilde kesmeye çalışan vatandaşların gösterdiği özen, istatistiklere olumlu yansımıştı.

Geçen yıl 150 kişinin yaralandığı ilk güne kıyasla bu yıl sadece 55 kişinin acemi kasap vakasıyla hastanelere başvurması sevindirmişti. Ancak bayramın ikinci gününde tablo tersine döndü.

O ilimiz acemi kasaplıkta seviye atladı! 1 günde 310 kişi acile koştu - 1. Resim

O İLDE ŞAŞIRTAN SAYI

Kimi vatandaşlar kendi imkanlarıyla, kimileri ise ambulanslarla hastanelerin acil servislerine taşındı. Kurban kesimi sırasında yaşanan kazaların büyük bölümünün bıçakla dikkatsiz hareket etme ve hayvanın kontrolsüzce kesilmeye çalışılmasından kaynaklandığı belirtildi.

Özellikle deneyimsiz kişilerin müdahale ettiği kesimlerde kaza riski artarken, uzmanlar kurban kesimlerinin ehil kişilerce yapılmasının önemine bir kez daha dikkat çekti. Aydın’daki hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

310 kişi kurban kesimi sırasında çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelere başvurdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Milli maçlar ne zaman? Türkiye'nin tüm maçları 2025
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gassal'dan skandal hareket! Cenaze işlemleri için para aldı, CİMER'e şikayet yağdı - Yaşam'Cenaze işlemleri için para aldı' iddiası!Kurbanlık koç havuza atladı! Sahibi şaştı kaldı - YaşamFirari kurbanlık koçun kurtulma çabasıAli Asaf'ın ardından babası çağrıda bulunmuştu! İzmir’de 6 yaşındaki Erhan ve arkadaşları için binlerce balon gökyüzüne bırakıldı - Yaşam6 yaşındaki Erhan için binlerce balon uçurulduMuğla açıklarında son dakika deprem - YaşamMuğla açıklarında korkutan depremHerkes bayram sevinci yaşarken o sokak sokak 'Badem'i arıyor... "O benim her şeyim" - YaşamBayram sevinci yaşayamadı, sokak sokak Badem'i arıyorBayramı İstanbul'da geçirenler dikkat! En çok bu lokasyonlar tercih edildi: 'Biraz nefes almak için geldik' - YaşamBayramı İstanbul'da geçirenler dikkat!
Sonraki Haber Yükleniyor...