O ilimiz acemi kasaplıkta seviye atladı! 1 günde 310 kişi acile koştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 7 Haziran 2025 23:11 - Güncelleme: 7 Haziran 2025 23:18 - Güncelleme:

Kurban Bayramı heyecanı, ilk gününden itibaren yurdun dört bir yanında tüm coşkusuyla sürüyor. Bayramın klasiği haline gelen acemi kasaplar bu bayramda da sık sık gündem olurken, bir ilimizde şaşırtan bir sayı ortaya çıktı. Bir günde 310 kişi kurban kesimi sırasında çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelere başvurdu.

Kurban Bayramı heyecanı, yurdun dört bir yanında tüm coşkusuyla sürüyor. Bayramın birinci gününde kurbanlarını dikkatli bir şekilde kesmeye çalışan vatandaşların gösterdiği özen, istatistiklere olumlu yansımıştı. İlgili Haber Kurbanlık koç havuza atladı! Sahibi şaştı kaldı Geçen yıl 150 kişinin yaralandığı ilk güne kıyasla bu yıl sadece 55 kişinin acemi kasap vakasıyla hastanelere başvurması sevindirmişti. Ancak bayramın ikinci gününde tablo tersine döndü. O İLDE ŞAŞIRTAN SAYI Kimi vatandaşlar kendi imkanlarıyla, kimileri ise ambulanslarla hastanelerin acil servislerine taşındı. Kurban kesimi sırasında yaşanan kazaların büyük bölümünün bıçakla dikkatsiz hareket etme ve hayvanın kontrolsüzce kesilmeye çalışılmasından kaynaklandığı belirtildi. Özellikle deneyimsiz kişilerin müdahale ettiği kesimlerde kaza riski artarken, uzmanlar kurban kesimlerinin ehil kişilerce yapılmasının önemine bir kez daha dikkat çekti. Aydın’daki hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 310 kişi kurban kesimi sırasında çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelere başvurdu.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Batıkan Altaş