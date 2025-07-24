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O kentimizde ilginç istatistik! Motosiklet sayısı otomobil sayısını geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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O kentimizde ilginç istatistik! Motosiklet sayısı otomobil sayısını geçti
Motosiklet, Otomobil, Trafik, Iğdır, Eğitim, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Iğdır'da trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı, otomobil sayısını geride bıraktı. Şehirde otomobil sayısı 7 bin 911 olarak kayıtlara geçerken, motosiklet sayısı ise 12 bin 456'ya ulaştı.

Son yıllarda artan yakıt fiyatları, ulaşım kolaylığı ve düşük bakım maliyetleri gibi nedenlerle motosiklete yönelim artarken, Iğdır'da da motosiklet kullanımının yaygınlaşması da dikkat çekiyor.

O kentimizde ilginç istatistik! Motosiklet sayısı otomobil sayısını geçti - 1. Resim

TÜİK VERİSİ ORTAYA ÇIKARDI

Iğdır'da motosiklet özellikle gençler ve esnaflar arasında sıkça tercih edilirken, bu durum trafikteki araç çeşitliliğine de yansımış durumda. Doğu Anadolu'nun Çukurova'sı olarak bilinen Iğdır'ın düz olması da motosiklete olan rağbeti artırdı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre şehirde otomobil sayısı 7 bin 911 olarak kayıtlara geçerken, motosiklet sayısı ise 12 bin 456'ya ulaştı.

O kentimizde ilginç istatistik! Motosiklet sayısı otomobil sayısını geçti - 2. Resim

"ÇOK CİDDİ SEVİYEYE ULAŞTI"

Motosiklet kullanım yaşının düştüğünü belirten Iğdır Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Burukay Sinay, "Motosiklet kullanımı maalesef ki Iğdır'da çok ciddi dereceye yükselmeye başladı. Motosikletleri artık on beş yaşından tutun birçok vatandaşımız artık kullanmaya başladı.

Dikkat ederseniz son bir iki yıl içinde birçok trafik kazası oldu. Bu motosiklet kazasının olmasının sebebi vatandaşlarımız maalesef ki çocuklarını kırmıyor. Elektrikli motosiklet alıyorlar. Bu elektrikli motosikletle birlikte şehir trafiğine çıkıyorlar. Hem vatandaşlarımızı hem de kendilerini riske ediyorlar. Dikkat ederseniz eğer artık motosikleti erkekler kadar kadınlarda kullanıyor. Geçen yıla istinaden motosiklet artışı Iğdır'da beş binin üzerinde çoğaldı.

O kentimizde ilginç istatistik! Motosiklet sayısı otomobil sayısını geçti - 3. Resim

COĞRAFİ ÖZELLİKLER TEŞVİK EDİYOR

Son bir iki yıldır bizim maalesef ki motosiklet plakaları çok ciddi derecede satılmaya başlandı. Iğdır'ın oba olması yolların düz olması, gençlerimizi motosiklete teşvik ediyor.

Motosiklet alıyorlar. Dolayısıyla kazaya davetiye çıkarıyorlar. Buradan özellikle motosiklet kullanan çocuklarımızın ve gençlerimizin ailelerine söylüyorum. Çok ciddi derecede motosiklet kazaları oluyor. Motosikletli çocuklarınıza dikkat edin. Kullanımlı sadece motosiklete uygun yerlerde trafiğe uygun olan yerlerde kullandırın" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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