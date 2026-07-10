Bolu’da gece saatlerinde ocakta yemek pişirdiği sırada uyuyakalan T.D., dairede yangın çıkmasına neden oldu. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri mutfaktaki alevleri kısa sürede söndürürken, dumandan etkilenen şahıs hastaneye kaldırıldı.

Bolu’nun Tabaklar Mahallesi’nde gece saatlerinde yürekleri ağza getiren bir yangın meydana geldi. 4 katlı bir apartmanın üçüncü katında yalnız yaşayan T.D., ocakta kendine yemek pişirdiği sırada kısa süreliğine uyuyakaldı.



Ocağın üzerinde unutulan yemeğin alev almasıyla mutfakta başlayan yangın, kısa sürede daireyi dumanlar altında bıraktı. Binadan yükselen dumanları fark eden komşular, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Ocakta unutulan yemek geceyi kabusa çevirdi: Bir anlık uyku az daha can alıyordu!

"KAPIYI AÇMASAYDI KIRMAK ZORUNDA KALACAKTIK"

İhbarın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, komşusunun uyarısıyla eve koşan Alparslan Sadıç tek başına büyük bir sorumluluk üstlendi.



Binaya girer girmez ikinci bir kazayı önlemek için doğal gaz ve elektriği kesen Sadıç, ardından dumanların yükseldiği dairenin kapısına yöneldi.



İçeride uyuyakalan komşusu T.D.'nin kapısını ısrarla vuran Sadıç, komşusunun uyanmasını sağlayarak onu hızla dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen T.D., olay yerine ulaşan sağlık ekiplerine teslim edilerek Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı.

Ocakta unutulan yemek geceyi kabusa çevirdi: Bir anlık uyku az daha can alıyordu!

FACİAYI ENGELLEYEN KAHRAMAN KOMŞU KONUŞTU

Yangın sonrasında apartman sakinleri derin bir nefes alırken, T.D.’nin evden çıkarılmasına yardım eden kahraman komşusu Alparslan Sadıç o anlarını anlattı.



Sadıç, şu ifadeleri kullandı:

"Arka sokakta aracımı yaptırırken üst kat komşumuz aradı ve 'Alparslan senin ev ya da komşunun evi yanıyor' dedi. Koşarak geldim .Daireme çıkıp camı açtığımda üst kattan ciddi dumanlar geliyordu. Hemen binanın doğal gazını ve elektriğini kestik.



Bağırarak herkesi uyardık. Yangın Tunç ağabeyin (T.D.) dairesindeydi. Kapıyı çok vurdum, açmasaydı kırmak zorunda kalacaktık. Kapıyı açar açmaz onu hemen dışarı çıkarıp ambulansa teslim ettik.



"İtfaiye de çok hızlı gelerek yangını büyümeden söndürdü."

Ocakta unutulan yemek geceyi kabusa çevirdi: Bir anlık uyku az daha can alıyordu!

MADDİ HASARLA ATLATILDI

Olay yerine kısa sürede ulaşan İtfaiye ekipleri, yangını diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.



Büyük bir paniğin yaşandığı mahallede, komşuların erken fark etmesi ve itfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.



Yangının çıktığı dairenin mutfak bölümünde ise maddi hasar meydana geldi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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