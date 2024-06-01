Oğlunu bıçaklayarak öldüren baba tutuklandı! Cinayetin sebebi ise şoke etti

İzmir'de eve köpek getirdiği gerekçesiyle tartıştığı 21 yaşındaki oğlu Ahmet Doğanoğlu bıçaklayarak katleden "baba" Murat Doğanoğlu, emniyetteki işlemleri sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir’de kavga ettiği oğlu 21 yaşındaki oğlu Ahmet Doğanoğlu ekmek bıçağıyla yaralayan "baba" Murat Doğanoğlu, daha sonra kendini tuvalete kilitledi. Ağır yaralanan oğlu Ahmet Doğanoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayına ardından mahkeme kararı belli oldu.

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OĞLUNA BIÇAKLA SALDIRDI

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Gaziemir ilçesi Aktepe Mahallesi 132 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre baba M.D. (49), evde köpek besleme konusundan dolayı oğlu Ahmet Doğanoğlu (21) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ilerlemesiyle M.D., mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile oğlu Ahmet Doğanoğlu’nu göğüs, karın ve bacak kısmından yaraladı.

KAÇACAK DELİK ARADI

Daha sonra yakınlarda bulunan kahvehaneye kaçtı. Sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 21 yaşındaki genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Talihsiz gencin cenazesi, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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KENDİNİ TUVALETE KİLİTLEDİ

Polis ekipleri baba M.D.’nin, olay yerinden kaçıp saklandığı kahvehaneye gittiğini belirlerken burada ekipleri gören M.D., kendini tuvalete kilitledi. Tuvalet kapısını zorlayarak açan polis, şüpheli M.D.’yi olayda kullandığı ekmek bıçağı ile yakalayarak gözaltına aldı. Oğlunu bıçaklayarak öldüren baba, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Adli Tıp'taki işlemleri tamamlanan Ahmet Doğanoğlu'nun cenazesi ise otopsi işlemleri sonrası yakınları tarafından teslim alınarak defnedildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.