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LGS’de iki oturum arası 45 dakika ara verilecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
LGS’de iki oturum arası 45 dakika ara verilecek
Lgs, Sınav, Öğrenci, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2 Haziran günü gerçekleşecek olan sınavın başlamasının ardından öğrenciler ve veliler iki oturum arasında ara var mı, kaç dakika sorularını araştırıyor. Dışarı çıkılıyor mu merak edilirken sınavın kaç saat süreceği de gündemde yer aldı.

LGS sınavına giren öğrencilerin gündeminde arada dışarı çıkılır mı sorusu yer alırken kaç dakika süreceği de araştırıldı. 2 oturumdan oluşacak olan Liselere Geçiş Sistemi hakkında bilgiler...

İlk oturum 9.30'da başlarken 75 dakika sürecek ve ikinci oturum 11.30'da başlayarak 80 dakika sürecek.

1. oturumda Türkçe 20, TC. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 10, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10, Yabancı Dil 10 soru sorulurken 2. oturumda Matematik 20, Fen Bilimleri 20 soru sorulacak.

LGS’de iki oturum arası 45 dakika ara verilecek - 1. Resim

LGS sebebiyle sınav merkezi olan il ve ilçelerde nüfus müdürlükleri 2 Haziran günü 07.00-10.00 saatlerinde açık olacak.

Oturumlar arasında 45 dakikalık mola olacak. Öğrenciler, okul bahçesine çıkabilecek ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

Sınavdan 15 dakika önce ve sınav süresinde son 30 dakika boyunca salondan çıkış yapılması yasak olacak. Ara verilen sürede sınav binasını terk eden öğrenciler içeriye tekrar alınmayacak bu nedenle binada kalmaları gerekmekte.

 

 
Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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