LGS’de iki oturum arası 45 dakika ara verilecek

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 2 Haziran 2024 09:06 - Güncelleme: 2 Haziran 2024 09:07 - Güncelleme:

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Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

2 Haziran günü gerçekleşecek olan sınavın başlamasının ardından öğrenciler ve veliler iki oturum arasında ara var mı, kaç dakika sorularını araştırıyor. Dışarı çıkılıyor mu merak edilirken sınavın kaç saat süreceği de gündemde yer aldı.