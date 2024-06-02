LGS ilk oturum 75, ikinci oturum 80 dakika sürüyor
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Bugün gerçekleşecek olan sınav başlamasıyla beraber veliler LGS kaç saat sürüyor, kaç dakika sorularına cevap aradı. Öğrencilerin heyecanla beklediği günün gelmesinin ardından 2 Haziran günü gerçekleşen sınava dair araştırılan ilk oturum ve ikinci oturum ne kadar sürecek araştırıldı.
Sınavın başlamasıyla beraber öğrenciler ve veliler sınavın süresini araştırmaya başladı. İlk oturum 9.30'da başlarken ikinci oturum 11.30'da başlayacak.
LGS 1. oturumu 75 dakika sürerken 2. oturum 80 dakika sürecek.
İlk oturumda Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil olarak 50 soru sorulurken, 2. oturumda Matematik ve Fen Bilimleri 40 soru sorulacak.
SORU DAĞILIMI 2024
Türkçe 20
TC. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 10
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10
Yabancı Dil 10
İkinci oturumda ise:
Matematik 20
Fen Bilimleri 20
Kaynak: Türkiye Gazetesi