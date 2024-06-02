LGS ilk oturum 75, ikinci oturum 80 dakika sürüyor

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 2 Haziran 2024 08:17 - Güncelleme: 2 Haziran 2024 08:18 - Güncelleme:

Lgs, Haber

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

Bugün gerçekleşecek olan sınav başlamasıyla beraber veliler LGS kaç saat sürüyor, kaç dakika sorularına cevap aradı. Öğrencilerin heyecanla beklediği günün gelmesinin ardından 2 Haziran günü gerçekleşen sınava dair araştırılan ilk oturum ve ikinci oturum ne kadar sürecek araştırıldı.