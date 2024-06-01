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LGS sınavına girmeden önce okunacak zihin açan dualar

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
LGS sınavına girmeden önce okunacak zihin açan dualar
Sınav Hazırlığı, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2 Haziran günü gerçekleşecek olan LGS sınavına kısa süre kala öğrenciler ve veliler sınavdan önce ve sınavda okunacak duaları araştırmaya başladı. Zihin açan, heyecan azaltan duaları haberimizde derledik. Öğrenciler ise sınava girerken hangi dualar okunur sorusuna cevap arıyor.

Yarın gerçekleşecek olan LGS'ye az bir süre kala sınava hazırlık yapan öğrenciler hangi duaların okunması gerektiğini araştırmaya başladı. Sınav anında okunacak ve zihin açan dualar haberimizdedir.

Sınava girmeden önce okunacak dualar şöyle:

Yâ men leccemel mütekebbirîne bi licâmi azametihî sellim sellim yâ hâfız!

“Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve’c’al li min ledünke sultânen nasîrâ.” (isra suresi;80) okunmalıdır. Ardından sınav için sıraya oturduktan sonra ise, "Rabbi’şrah li Sadri ve yessir li emri,va’hlül ukdeten min lisani,yefkahü kavlî." 

Başlamadan önce "Ya Rabbi! Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çıkar. Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle." anlamına gelen "Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultânen nasîrâ." okunur.

LGS sınavına girmeden önce okunacak zihin açan dualar - 1. Resim

“Allahümme’nfa’nî bima ‘allemtenî ve ‘allimnî ma yenfeunî verzugni ilmen tenfeunî bihî.” 

“Allah’ım! Bana öğrettiğin şeyleri hakkımda faydalı eyle, bana fayda verecek şeyleri öğret, beni, bana fayda verecek ilim ile nasiplendir.” (Hâkim, De’avât, No: 1879, I, 510) anlamına gelmektedir.

Başlarken "Ya Hayyu Yâ KayyûM, Bi Rahmetike esteğisû." okunmalıdır.

Zihin açıklığı için okunması gereken dualar arasında ise

Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün.

İyyake na'büdü ve iyyakenesta'in. İnna fetahna leke fethan mubina. yer alır.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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