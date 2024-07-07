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Osmanlı Devleti'nin simgesi olarak biliniyordu! Meyvesi yok ama yapraklarının faydası duyanları şaşırtıyor

Düzenleyen: / Kaynak: İHA
- Güncelleme:
Osmanlı Devleti&#039;nin simgesi olarak biliniyordu! Meyvesi yok ama yapraklarının faydası duyanları şaşırtıyor
Osmanlı Devleti, Çınar Ağacı, Haber

Yaşam Haberleri  / İHA

İnsanlık tarihi içerisinde manevi bir değere sahip olan Çınar ağacı yapraklarının antimikrobiyal özellikler taşıdığı belirlendi. Ege Bölgesi’ndeki doğal ve endemik bitkiler üzerinde çalışmaları ile tanınan Karya Farma HBX Ar-Ge en uzun yaşayan ağaçlardan biri olan çınar ağacı yaprağını inceledi. Çınar ağacı yapraklarının bu özelliğinin askeri alanda kullanılabileceği belirtildi.

Uzun yıllar yaşaması ve Osmanlı Devleti’nin simgesi olarak bilinen çınar ağacının yapraklarının antimikrobiyal özellikler taşıdığı ortaya çıktı.

Karya Farma HBX Ar-Ge (BAP) Bilimsel Araştırmalar Projeleri Merkezi Koordinatörü çalışmalarını Adnan Menderes Üniversitesi Teknokent’te sürdürüyor.

Konu ile ilgili konuşan Hakan Başlık, “Son zamanlarda yapılan bilimsel araştırmalar, asırlık çınar ağaçlarının yapraklarının önemli antimikrobiyal özellikler taşıdığını ortaya çıkardık. Askeri sahada kullanılmak üzere geliştirmeyi planladığımız bu buluş ile yeni biyolojik savunma stratejilerinde çınar yapraklarına olan ilgiyi artıracak” ifadelerini kullandı.

Osmanlı Devleti'nin simgesi olarak biliniyordu! Meyvesi yok ama yapraklarının faydası duyanları şaşırtıyor - 1. Resim

"DOĞAL BİR KORUMA SAĞLAYABİLİR"

Yaptıkları çalışmanın sonuçlarına ilişkin açıklama yapan Başlık, “Yapılan araştırmada, çınar ağacı yapraklarının çeşitli bakterilere karşı güçlü antimikrobiyal etkilere sahip olduğunu belirledik. Çınar ağacı yapraklarında bulunan flavonoid ve fenolik bileşikler, bakteriyel enfeksiyonları önleyici özellikler göstermiştir. Özellikle Staphylococcus aureus ve Escherichia coli gibi patojenlere karşı yüksek etkinlik sergilemiştir. Bu projede, çınar yapraklarının özütlerinden elde edilen antimikrobiyal maddeler, başta güvenlik olmak üzere çeşitli alanlarda görev yapanların yaralanmalarında enfeksiyon riskini azaltmak için kullanılacak. Ayrıca, bu doğal bileşiklerin askeri teçhizat ve koruyucu giysilerde de uygulanması düşünülüyor” dedi.

Meyvesi olmadığı için bugüne kadar sadece gölgesi ve kerestesi değer olarak görülen çınar ağaçlarının bu çalışma ile önemli bir değer kazanacağını da kaydeden Hakan Başlık, “Araştırmalar sadece antimikrobiyal özelliklere odaklanmakla kalmadık. Çınar yapraklarının antioksidan ve anti-enflamatuar etkileri de incelendi. Görülen bu özellikler, askeri personelin sahada karşılaşabileceği çeşitli sağlık sorunlarına karşı doğal bir koruma sağlayabilir" ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İHA
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