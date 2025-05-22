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Polisin "dur" ihtarını dinlemeyince ortalık karıştı! Olan üniversite öğrencisine oldu...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çanakkale’de polisin dur ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerin kovalamacası, masum bir öğrencinin ağır yaralanmasıyla sonuçlandı. Yakalanan zanlıların geçmişindeki onlarca suç kaydı şoke etti.

Çanakkale'de film gibi bir kaza olayı meydana geldi.

Kaza, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 23.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi.

Polisin "dur" ihtarını dinlemeyince ortalık karıştı! Olan masum öğrenciye oldu... - 1. Resim

POLİSİN DUR İHTARINA KULAK ASMADI

Motosikletli asayiş ekibi İsmetpaşa Mahallesi Demircioğlu Caddesi üzerinde kırmızı ışıkta bekleyen 17 EK 823 plakalı araç içinde Güzelyalı'da meydana gelen motosikletle iş yeri kurşunlama olayının şüphelisi Y.Ü'yü (21) gördü.

Polis şüpheli bir şahsa müdahale etmek istedi. Bu sırada polise silah gösteren şüpheli şahıs araç ile kaçmaya başladı.

Polisin "dur" ihtarını dinlemeyince ortalık karıştı! Olan masum öğrenciye oldu... - 2. Resim

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ AĞIR YARALANDI

Ekipler ile şüpheli araç arasında kent merkezinde kovalamaca başladı. Kovalamaca sırasında motosikletli asayiş ekipleri Atatürk Caddesi üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya ÇOMÜ Eğitim Fakültesi öğrencisi Doğa Güneş'e çarptı.

Doğa Güneş olay yerine gelen ambulansla ÇOMÜ Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Doğa Güneş'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

17 EK 823 plakalı araç ile kaçak 2 şüpheli onlara kaçmalarında yardımcı olan 3 şüpheli 17 AAE 481 plakalı araç ile il merkezi girişinde polisler tarafından yakalandı. Şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler Y.Ü., E.K., U.B.K., M.Ü.O. ve C.E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Şüphelilerden Y. Ü.'nün kasten yaralama, motosiklet hırsızlığı ve diğer suçlardan olmak üzere toplam 36 suç kaydı, E. K.'nin kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yarama, hırsızlık, Cinsel Taciz ve diğer suçlardan olmak üzere toplam 43 suç kaydı, U.B. K'nin 3 suç kaydı, M.Ü.O.'nun 3 suç kaydı ve C. E.'nin kasten yaralama, tehdit gibi çeşitli suçlardan toplam 7 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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