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    Rizeli esnaf çay ocağının camına astı: Gören dönüp bir daha bakıyor!

    Rize'de kıraathane işleten bir esnafın çay paralarını ödemeyen müşterileri için bulduğu çözüm görenleri şaşırttı. İş yerinin camına asılan 'Yarım çay bulunur' yazısını görenler dönüp bir daha bakıyor. 

    Rizeli esnaf çay ocağının camına astı: Gören dönüp bir daha bakıyor!
    Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Rize'nin Ardeşen ilçesinde kıraathane işleten Cemil Akatin, içtikleri çayların ücretlerini ödemeyen müşterilerinin dikkatini çekmek için ilginç bir çözüm buldu.

    Cemil Akatin, hazırlattığı "Yarım çay bulunur" yazısını cama astı. Yazının çay paralarının ödenmediği için yazıldığını belirten Cemil Akatin sözlerine şöyle devam etti:

    “Buradaki amaç ekonominin bozuk olmasından dolayı yapılmış bir şey değil. Burası çay ocağı olarak çalışıyor. Gelen çayı içiyor, parayı vermeden gidiyor. Herkes çay parasını versin diye yaptım. 'Lütfen ödeme yapınız' yazmadım. Onun yerine 'Gülsünler ve mizahi bir şey olsun' diye bunu yazdım. Ancak 'espri olsun' diye isteyen oluyor. Ben getiriyorum yine istiyorlar."

    Rizeli esnaf çay ocağının camına astı: Gören dönüp bir daha bakıyor!

    'YARIM ÇAY İÇMEYE GELDİM'

    Müşterilerden Hasan Kurkut ise “Ben buraya yarım çay içmeye geldim. Hem çay soğumamış oluyor. Yarım çay demek tam çay demek aslında. Ufak bardaktaki çay yarım çaydır. Büyük çay verirse tamdır. Bu durumda ilgi çekiyor. Yarım çay 7,5 lira demektir. Çayın 10 lira olması gerekirken 7 buçuk liraya satıyor. Gayet uygun bir fiyat” diye konuştu.

     

    Düzenleyen:  - Yaşam
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Rize
    Haberler > Yaşam > Rizeli esnaf çay ocağının camına astı: Gören dönüp bir daha bakıyor!
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