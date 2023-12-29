Rizeli esnaf çay ocağının camına astı: Gören dönüp bir daha bakıyor!

29 Aralık 2023 12:43 - Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 12:44

Rize'nin Ardeşen ilçesinde kıraathane işleten Cemil Akatin, içtikleri çayların ücretlerini ödemeyen müşterilerinin dikkatini çekmek için ilginç bir çözüm buldu.

Cemil Akatin, hazırlattığı "Yarım çay bulunur" yazısını cama astı. Yazının çay paralarının ödenmediği için yazıldığını belirten Cemil Akatin sözlerine şöyle devam etti:

“Buradaki amaç ekonominin bozuk olmasından dolayı yapılmış bir şey değil. Burası çay ocağı olarak çalışıyor. Gelen çayı içiyor, parayı vermeden gidiyor. Herkes çay parasını versin diye yaptım. 'Lütfen ödeme yapınız' yazmadım. Onun yerine 'Gülsünler ve mizahi bir şey olsun' diye bunu yazdım. Ancak 'espri olsun' diye isteyen oluyor. Ben getiriyorum yine istiyorlar."

'YARIM ÇAY İÇMEYE GELDİM'

Müşterilerden Hasan Kurkut ise “Ben buraya yarım çay içmeye geldim. Hem çay soğumamış oluyor. Yarım çay demek tam çay demek aslında. Ufak bardaktaki çay yarım çaydır. Büyük çay verirse tamdır. Bu durumda ilgi çekiyor. Yarım çay 7,5 lira demektir. Çayın 10 lira olması gerekirken 7 buçuk liraya satıyor. Gayet uygun bir fiyat” diye konuştu.