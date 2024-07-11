Saç stilini görenler şaşıp kalıyor! "Tesadüfen ortaya çıktı"

Eskişehir'de dökülme sorunu yaşayan Çetin Sokulgan'ın saçları, kullandığı bir ürün yüzünden daha sert çıktı. Saçına ‘kalpak' formu veren 56 yaşındaki Sokulgan, her gün 1 saatini ayna karşısında geçiriyor.

Eskişehir'de yaşayan 56 yaşındaki Çetin Sokulgan'ın saç şekli çevresinin dikkatini çekiyor. 2010 yılında dökülme problemi yaşamaya başlayan Sokulgan, çeşitli ürünlerle farklı formüller uyguladı. Ancak bu kez saçları sert çıktı. Yeni haline çabuk alışan Sokulgan, yaklaşık 4 yıl önce saçlarına şekil verirken kalpağa benzer bir modeli keşfetti.

Saçının şeklinden ötürü "Kalpaklı" olarak anılan Sokulgan, gelen olumsuz yorumlara rağmen kendini böyle beğendiğini belirtti.

"YAPIMI GÜNLÜK 1 SAAT SÜRÜYOR"

Çetin Sokulgan, “Gençliğimden beri saçlara bakımı seven bir insanım. Çalıştığım için daha sonradan saçlarım dökülmeye başladı. 2010 yılında Eskişehir'e geldim. Bu berber arkadaşlarla tanıştık. Pandeminin ardından saçımı yaparken bu model tesadüfen ortaya çıktı. Sert bir dokusu var. Spreyle, jöleyle ve arkadaşların yardımıyla yapımı günlük 1 saatimizi almakta” dedi.

"KENDİM İÇİN YAPIYORUM"

Gelen olumsuz bazı yorumları umursamadığını ve böyle mutlu olduğunu söyleyen Sokulgan, şöyle devam etti:

“Bakımlı gezmeyi seviyorum. Kendim için yapıyorum, birileri beni beğensin, takdir etsin diye değil. Saçımı en çok Atatürk'ün kalpağına benzetiyorlar. Fırça, fön makinesi, sprey ve jöleyle bu hale geliyor. Aynı zamanda topik de kullanıyoruz. Topik bizim en büyük yardımcımız."