Amasya'nın coğrafi işaret tescilli 'Unutma beni’ tatlısının bilinmeyen hikayesi ortaya çıktı. Bayatlamış köy ekmeği, üzüm pekmezi ve ceviz kullanılarak yapılan tatlı aynı zamanda düşük maliyeti ile dikkat çekiyor. İşte tatlının az duyulan o hikayesi…

Amasya’nın meşhur tatlısı ‘Unutma beni’ hem kısa sürede hazırlanışı hem de ismi ile uzun yıllardır merak edilen tatlılardan biri olarak öne çıkıyor.

HİKAYESİ ORTAYA ÇIKTI İsmi şehirde dilden dile dolaşan tatlının eşi askere giden genç bir kadının, eşine kendisini unutmaması için yaptığı söyleniyor.

“ÇOK EKONOMİK” Amasya Toprak Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Döndü Olgun, hikayeyi şöyle anlattı: Bu tatlının hikayesi genç kadının askere giden eşine duyduğu sevgiye dayanıyor. Bu tatlımız coğrafi işaretle tescillenmiş bir lezzetimiz. Çok ekonomik. Bayat ekmeklerin değerlendiriliyor. Geri dönüşümün en tatlı örneği bu tatlıdır.

İŞTE O TARİF Geri dönüşümün en tatlı örneği olarak gösterilen ‘Unutma Beni’ tatlısının yapımında bayatlamış köy ekmeği, üzüm pekmezi ve ceviz kullanılıyor. Pekmez bir miktar suyla tencerede kaynatılarak şerbet haline getiriliyor ardından fırında kızartılan bayat ekmekler aynı tencerede şerbetle ıslatıldıktan sonra üzerine ceviz dökülerek tepside servis ediliyor.

“BİR EKMEKTEN 20 PORSİYON ÇIKAR” Tatlının tarifini büyüklerinden öğrendiğini belirten Arzu Keskin ise "İnsanın yedikçe yiyesi geliyor. Çok maliyetli bir tatlı türü değil. Bir köy ekmeğiyle 20 porsiyon 'Unutma beni' ikram edebiliriz" dedi.

