İstanbul Silivri'de bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

İstanbul'un Silivri ilçesindeki Selimpaşa'da bodrum katında kablo imalatı yapılan bir kozmetik fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ile jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık 3 bin metrekare alana sahip olan fabrikadaki yangını söndürmek için çalışma yapıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası