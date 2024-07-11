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Şimşek korkusu sonu oldu! Hastaneye kaldırılan genç kız kurtarılamadı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Şimşek korkusu sonu oldu! Hastaneye kaldırılan genç kız kurtarılamadı
Batman, Şimşek, Cenaze, Haber

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Batman'da şimşek korkusu olan 24 yaşındaki genç kız, balkondayken şimşek çakınca fenalaştı. Hastaneye kaldırılan talihsiz kız hayatını kaybetti.

Batman'da dün gece saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak, 24 yaşındaki Büşra Ceren'in sonu oldu.

Edinilen bilgilere göre Büşra Ceren, dün gece saatlerinde evinin balkonunda aile bireyleri ile birlikte otururken aniden şimşek çakmaya başladı. Şimşek korkusu olan Ceren fenalaşmaya başladı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Paniğe kapılan ailesi tarafından Batman Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürülen Ceren, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze, otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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