Şişli'de otomobil İETT otobüsüne çarptı! Yaralılar var

Şişli'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracıyla İETT otobüsüne arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralanırken, iki araçta da hasar meydana geldi.

Futbolcular trafik kazasına karıştı! Yaralılar var

Futbolcular trafik kazasına karıştı! Yaralılar var

İstanbul Şişli'de saat 06.20 sıralarında Beşiktaş istikametinde seyir halinde olan otomobil sürücüsü, bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybedince önünde ilerleyen İETT otobüsüne arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü ve beraberindeki 2 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Polis ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar tedbir amacıyla hastaneye kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle otomobil ve İETT otobüsünde hasar meydana geldi. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.