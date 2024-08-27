Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Şişli'de otomobil İETT otobüsüne çarptı! Yaralılar var

Şişli'de otomobil İETT otobüsüne çarptı! Yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şişli'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracıyla İETT otobüsüne arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralanırken, iki araçta da hasar meydana geldi.

İstanbul Şişli'de saat 06.20 sıralarında Beşiktaş istikametinde seyir halinde olan otomobil sürücüsü, bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybedince önünde ilerleyen İETT otobüsüne arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü ve beraberindeki 2 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şişli'de otomobil İETT otobüsüne çarptı! Yaralılar var - 1. Resim

YARALILARIN DURUMU İYİ

Polis ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar tedbir amacıyla hastaneye kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle otomobil ve İETT otobüsünde hasar meydana geldi. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
KKM ile birlikte rezerv de geriliyor! Dolar kritik seviyenin üzerinde…Portföylerde ne kadar olmalı? Zirvedeki altın alınır mı, satılır mı?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Futbolcular trafik kazasına karıştı! Yaralılar var - YaşamFutbolcular trafik kazasına karıştı! Yaralılar varAdana Mobilyacılar Sitesi'nde yangın! 6 iş yeri kullanılamaz hale geldi - YaşamAdana Mobilyacılar Sitesi'nde yangın! 6 iş yeri hasar gördüDünyanın en yaşlı adamı John Tinniswood: Çok fazla yürüyüş yapardım - YaşamEn yaşlı adamdan uzun ömür için kısa cevapCezaevinden firar etti, sonra gidip teslim oldu - YaşamCezaevinden firar etti, sonra gidip teslim olduBurdur'un 2 ilçesini sağanak vurdu! Sürücüler zor anlar yaşadı - YaşamBurdur'un 2 ilçesini sağanak vurdu! Yollar göle döndüEsenyurt'ta site içerisinde gruplar çatıştı! Ölü ve yaralılar var - YaşamEsenyurt'ta site içerisinde gruplar çatıştı! 1 ölü, 3 yaralı
Sonraki Haber Yükleniyor...