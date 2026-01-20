Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nın yolcu sayısı geçen yıla kıyasla yüzde 22 arttı. Havalimanından yararlanan yolcu sayısı yarım milyonu geçerken, havalimanını bu yıl toplamda 518 bin 121 kişi kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2025 yılında havalimanlarını kullanan yolcu sayılarını açıkladı.

YOLCU SAYISI YÜZDE 22 ARTTI

Buna göre Sivas’ta bulunan Nuri Demirağ Havalimanı´ndan 2025 yılında toplamda 518 bin 121 kişi faydalandı. Yolculardan 508 bin 740’ı iç hatları, 9 bin 381’i ise dış hatları kullandı. Havalimanı kullanan yolcu sayısı 2024 yılında ise 418 bin 935’i iç hatlar, 5 bin 665’i dış hatlar olmak üzere 424 bin 600 kişi olarak açıklanmıştı.

Nuri Demirağ Havalimanı’nda yolcu sayısındaki artış ise yaklaşık yüzde 22 oldu.

Sivas Nuri Demirağ Havalimanında yeni rekor! Yolcu sayısı yarım milyonu aştı

ARALIKTA UÇAK TRAFİĞİ 300

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği Aralık ayında ise iç hatlarda 296, dış hatlarda 4 olmak üzere toplam 300'e ulaşmıştı. Havalimanında bu süreçte yük trafiği ise 237 ton olmuştu.

Havalimanından yapılan açıklamaya göre, aralık ayında iç hat yolcu trafiği 35 bin 190, dış hat yolcu trafiği 512 olarak kaydedilmişti. Havalimanında aralık ayında 35 bin 702 yolcuya hizmet verilmişti.

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’nda 12 aylık dönemde ise yolcu trafiği 438 bin 184, uçak trafiği 3 bin 552, yük trafiği ise 3 bin 506 ton olarak gerçekleşmişti.

Sivas Nuri Demirağ Havalimanında yeni rekor! Yolcu sayısı yarım milyonu aştı

“TÜRKİYE'NİN İLK İLÇE HAVAALANI”

Türkiye'nin 14. hava kampüsünün açılış töreninde açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Nuri Demirağ’ın havacılık denilince akla ilk gelen isimlerden biri olduğunu belirterek “Burası Nuri Demirağ'ın 84 yıl önce, 1936 yılında yapımına başlayıp 1941'de tamamladığı Türkiye'nin ilk ilçe havaalanının yeniden hayat bulmuş halidir. Nuri Demirağ, yalnızca uçak fabrikaları kuran, tayyareler üreten, pilotlar yetiştiren bir öncü değil, aynı zamanda 'gökleri fethetmek' ülküsüyle Anadolu'nun her köşesine havacılık ruhunu taşıyan bir idealisttir” değerlendirmesini yapmıştı.

Sivas Nuri Demirağ Havalimanında yeni rekor! Yolcu sayısı yarım milyonu aştı

Haberle İlgili Daha Fazlası