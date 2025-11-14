Sivas ve Kayseri'de mevsimin ilk karı yağdı. Kent merkezinden yüksek rakımlı bölgelerin yanı sıra Yıldız Dağı Kayak Merkezi ve Erciyes Dağı da kar ile kaplandı.

Sivas’ta mevsimin ilk karı yağdı. Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan kar, kısa sürede etkisini göstererek tarihi Kent Meydanı’nı ve yüksek rakımlı bölgeleri beyaza bürüdü. Geminbeli Geçidi ve Kösedağ eteklerinde ulaşım yer yer güçleşirken, Yıldız Dağı Kayak Merkezi ile Kayseri Erciyes de sezonun ilk karını aldı.

SİVAS'TAKİ KAR YAĞIŞI YÜKSEK KESİMLERDE ETKİLİ OLUYOR

Sivas kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı. İl merkezinde dünden beri etkili olan sağanak, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yağışı fırsat bilen bazı vatandaşlar, tarihi Kent Meydanı'nda hatıra fotoğrafı çektirdi. Kar yağışı, kentin yüksek kesimlerde de etkili oluyor.

Karadeniz ile Akdeniz bölgelerinin bağlantı yolu olarak bilinen Suşehri-Sivas kara yolu güzergahındaki 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi ile Sivas-Erzincan kara yolunda bulunan 3 bin 25 rakımlı Kösedağ etekleri de kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, Koyulhisar'da sabah saatlerinde vatandaşlar güne kar manzarasıyla başladı. Geminbeli Geçidi'nde gece boyunca devam eden kar yağışı ulaşımı zaman zaman olumsuz etkiledi.

Yurt genelinde soğuk hava etkisini artırırken, Sivas'ın yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı etkili oldu. Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde etkili olan yağmur, hava sıcaklıklarının düşmesiyle kar yağışına dönüştü. Vatandaşlar ilçede sabah saatlerinde güne karla kaplı bir manzarayla başladı. Doğanşar ilçesinin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili olurken, Geminbeli Geçidi'nde sürücüler zor anlar yaşadı.

Sivas'ın birçok ilçesinde kar yağışı başladı

Koyulhisar ilçesine bağlı Yenice köyünde yaşayan Salih Kocaoğlu ise "Kış, köyümüze kar yağışı ile birlikte gelmiştir. Bu memleketin karı çok oluyor" dedi.

Yıldız Dağı beyaz gelinliğini giydi

Sivas'ta bulunan ve kayakseverlerin gözde mekanı olarak bilinen Yıldız Dağı, beyaz gelinliğini giydi. Beyaza bürünen kayak merkezi havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılar sonrası beklenen kar yağışı, Sivas'ta etkisini gösterdi. Sabah saatlerinde başlayan ve birçok noktada etkili olan kar yağışı, kent merkezine yaklaşık 58 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 551 rakımlı Yıldız Dağı Kayak Merkezi'ni de beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının da düşmesiyle birlikte beyaz örtüyle kaplanan Kayak Merkezi dron ile görüntülendi.

KAYSERİ'YE DE KAR YAĞDI

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'nda kar yağışı etkili oldu. Dün akşam saatlerinde etkisin gösteren ve sabah kadar devam eden kar yağışı ile birlikte dağ beyaza büründü. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu yağışla beraber turizmcilerde sevindi.

