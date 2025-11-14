Sıcaklık düşüyor, kar geliyor! Listede 9 il var
Meteoroloji’den soğuk ve kar uyarısı geldi. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde hafta sonu lapa lapa kar bekleniyor. Soğuk hava pazartesiye kadar etkili olacak
- İç ve doğu kesimlerde hava sıcaklığı 2 ila 4 derece azalacak.
- Yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak.
- Cuma ve cumartesi günleri Batı, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Ege'nin iç kesimleri ile Akdeniz'in doğusunda kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanaklar bekleniyor.
- Pazar ve pazartesi günleri Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar görülecek.
- Erzurum, Yozgat, Kayseri, Kars, Hakkâri, Bitlis, Van, Ardahan ve Muş olmak üzere 9 ilde kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak. Yurt genelinde yağışlı hava etkili olurken, cuma ve cumartesi günleri yağışların etkisini artırarak özellikle Batı, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Ege’nin iç kesimleri ile Akdeniz’in doğusunda kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde sürmesi bekleniyor.
Pazar günü itibarıyla yağışlar doğuya çekiliyor. Pazar ve pazartesi, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
9 İLE KAR GELİYOR
Meteoroloji, kar yağışı beklenen şehirleri ise şöyle açıkladı: Erzurum, Yozgat, Kayseri, Kars, Hakkâri, Bitlis, Van, Ardahan ve Muş.
BAZI İLLERDE BEKLENEN SICAKLIKLAR
Ankara: 14°C – Parçalı bulutlu
İstanbul: 17°C – Hafif sağanak
İzmir: 21°C – Parçalı bulutlu
Samsun: 14°C – Yer yer kuvvetli sağanak
Erzurum: 13°C – Yağmur, yüksekler kar
Diyarbakır: 20°C – Sağanak yağışlı