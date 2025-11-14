Meteoroloji’den soğuk ve kar uyarısı geldi. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde hafta sonu lapa lapa kar bekleniyor. Soğuk hava pazartesiye kadar etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak. Yurt genelinde yağışlı hava etkili olurken, cuma ve cumartesi günleri yağışların etkisini artırarak özellikle Batı, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Ege’nin iç kesimleri ile Akdeniz’in doğusunda kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde sürmesi bekleniyor.

Pazar günü itibarıyla yağışlar doğuya çekiliyor. Pazar ve pazartesi, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Meteoroloji, özellikle 9 il için uyarı yaptı.

9 İLE KAR GELİYOR

Meteoroloji, kar yağışı beklenen şehirleri ise şöyle açıkladı: Erzurum, Yozgat, Kayseri, Kars, Hakkâri, Bitlis, Van, Ardahan ve Muş.

BAZI İLLERDE BEKLENEN SICAKLIKLAR

Ankara: 14°C – Parçalı bulutlu

İstanbul: 17°C – Hafif sağanak

İzmir: 21°C – Parçalı bulutlu

Samsun: 14°C – Yer yer kuvvetli sağanak

Erzurum: 13°C – Yağmur, yüksekler kar

Diyarbakır: 20°C – Sağanak yağışlı

SEVDA KILIÇ

