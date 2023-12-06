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    Soğuk hava etkisini sürdürüyor: Tunceli ve Erzurum kara teslim!

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Fulya Açıkel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Soğuk hava etkisini sürdürüyor: Tunceli ve Erzurum kara teslim!
    Erzurum, Kar, Kar Yağışı

    Meteorolojinin dün uyardığı Erzurum ve Tunceli kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. 

    Yurt genelinde soğuk hava etkisini sürdürüyor. Tunceli’nin Pülümür ilçesinde sağanak yerini kar yağışına bıraktı. Ekipler, karla mücadele çalışmalarına başladı. Erzurum'un Aşkale ilçesi de güne kar yağışı ile başladı. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar, yüksek ve dağlık kesimlerde don olayı gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği uyarısı yapıldı.  

    TUNCELİ KARA TESLİM

    Tunceli’nin Pülümür ilçesinde sağanak yerini kar yağışına bıraktı. Ekipler, karla mücadele çalışmalarına başladı.

    Pülümür’de dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı. Yoğun yağış nedeni ile ilçe merkezi beyaza bürünürken, belediye cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışması gerçekleştirdi.

    Karayolları ekipleri de Tunceli-Erzincan karayolunda olumsuzluklara karşı çalışmalarını sürdürüyor. 

        Soğuk hava etkisini sürdürüyor: Tunceli ve Erzurum kara teslim!

    ERZURUM GÜNE KARLA BAŞLADI 

    Erzurum'un Aşkale ilçesi güne kar yağışı ile başladı.

    Erzurum'da dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, gece yarısından itibaren yerini kar yağışına bıraktı. Erzurum'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle beklenen kar yağışı bu sabah itibarıyla başladı.

    Aşkale Karayolları ekipleri sabahın erken saatlerinde kar mesaisine başladı.  

    Soğuk hava etkisini sürdürüyor: Tunceli ve Erzurum kara teslim!

    METEOROLOJİDEN UYARI GELMİŞTİ

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından dün yapılan açıklamada, Adıyaman, Malatya, Elazığ, Tunceli, Kahramanmaraş, İzmir, Aydın, Muğla, Çanakkale ve Edremit Körfezi için sağanak uyarısı yapılmıştı. Tunceli'nin yüksek ve dağlık kesimlerinde kuvvetli yer yer yoğun kar yağışının öngörüldüğü bildirilmişti.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri için yapılan uyarıda da kuvvetli karla karışık yağmur ve kar beklendiğini aktarılmıştı.  

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