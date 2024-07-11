Sulama kanalında erkek cesedi bulundu!

Konya'da sulama kanalının kenarında erkek cesedi bulundu. Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası ceset otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Konya’nın Meram ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, sokak üzerinden geçen sulama kanalının kenarında göğsünden vurulmuş ve hareketsiz 1 kişinin yattığını fark eden vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde isminin Abidin Ç. olduğu öğrenilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri yaptıkları ilk incelemede hayatını kaybeden şahsın yanında 1 adet tabanca buldu. Yapılan inceleme sonrası Abidin Ç., otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.