Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Sulama kanalında erkek cesedi bulundu!

Sulama kanalında erkek cesedi bulundu!

Düzenleyen: / Kaynak: İHA
- Güncelleme:

Yaşam Haberleri  / İHA

Konya'da sulama kanalının kenarında erkek cesedi bulundu. Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası ceset otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Konya’nın Meram ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, sokak üzerinden geçen sulama kanalının kenarında göğsünden vurulmuş ve hareketsiz 1 kişinin yattığını fark eden vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde isminin Abidin Ç. olduğu öğrenilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Sulama kanalında erkek cesedi bulundu! - 1. Resim

Polis ekipleri yaptıkları ilk incelemede hayatını kaybeden şahsın yanında 1 adet tabanca buldu. Yapılan inceleme sonrası Abidin Ç., otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İHA
MSB, yeni bedelli askerlik ücretini açıkladı! İşte fiyatı ve başvuru tarihi2024 yılında bedelli askerlik ücreti 217 bin 870 TL oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bu köyde iman var, imkan var, imam yok! 6 yıldır işin içinden çıkamıyorlar - YaşamBu köyde iman var, imkan var, imam yok!Saç stilini görenler şaşıp kalıyor! "Tesadüfen ortaya çıktı" - YaşamSaç stilini görenler şaşıp kalıyor! "Tesadüfen ortaya çıktı"Miras kavgası sokağa taştı, mahalle karıştı! Yaralılar var - YaşamMiras kavgası sokağa taştı, mahalle karıştı! Yaralılar varMilli sporumuzdan ödün vermedi! Tıraş olurken iş makinelerini izledi, gören bir daha baktı - YaşamTıraş olurken iş makinelerini izledi, gören bir daha baktıİlginç araştırma: Tasarruf eden mutlu oluyor, rahat uyuyor... - Yaşamİlginç araştırma: Tasarruf eden mutlu oluyorNüfusumuz 2100’de 50 milyona düşecek, doğum oranı hızla azalıyor - YaşamNüfusumuz 2100’de 50 milyona düşecek
Sonraki Haber Yükleniyor...