Dünyanın en büyük süper yatlarından "A+", yakıt ve erzak ikmali için Muğla'nın Marmaris ilçesine demirledi. İngiliz futbol kulübü Manchester City'nin sahibi Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan'a ait olan 500 milyon dolar değerindeki dev yat için İzmir Aliağa Rafinerisi'nden tankerlerle 540 bin litre akaryakıt getirildi. Lüks geminin sahibinin, yakıt ve erzak ikmali için 30 milyon TL'den fazla para ödeyeceği öğrenildi.

Dünyanın en büyük yatları arasında gösterilen, 149 metre uzunluğundaki Cayman Adaları bayraklı "A+" isimli süper yat, Yunanistan'ın Nafplio Limanı'ndan hareket ederek Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

30 MİLYON TL'DEN FAZLA PARA ÖDEYECEK

Süper yata, İzmir Aliağa Rafinerisi'nden tankerlerle getirilen 540 bin litre akaryakıt ikmal edilmeye başlandı. Akaryakıt ikmali, içecek ve erzak için yaklaşık 30 milyon liradan fazla para ödeneceği öğrenildi.

Süper yat "A+" Marmaris'e demir attı, tankerler kuyruk oldu: Sadece yakıtı 2 lüks daire parası!

Nisan ayının ardından ilçeye bu yıl ikinci kez yakıt ikmali için gelen "A+"nın, işlemlerin tamamlanmasının ardından Marmaris'ten ayrılarak Akdeniz’e açılacağı bildirildi.

Süper yat "A+" Marmaris'e demir attı, tankerler kuyruk oldu: Sadece yakıtı 2 lüks daire parası!

DEĞERİ 450-500 MİLYON DOLAR

Yaklaşık 450-500 milyon dolar değerinde olduğu belirtilen ve 80 personelin görev yaptığı süper yat, 6'sı lüks süit olmak üzere 26 kabinde 52 misafiri konuk edebiliyor. Lüks yatta helikopter pisti, yüzme havuzu, jakuziler, yemek ve toplantı salonu, çalışma odası ile su sporları araçları yer alıyor.

Süper yat "A+" Marmaris'e demir attı, tankerler kuyruk oldu: Sadece yakıtı 2 lüks daire parası!

ŞEYH MANSUR BİN ZAYED AL NAHYAN'A AİT

Uluslararası yat sitelerinde, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City kulübünün sahibi Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan'a ait olan yatın adının, 2019 yılında "Topaz"dan "A+"ya değiştirildiği bilgisi yer alıyor.

Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan

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