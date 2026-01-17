Bilim adamları, Suudi Arabistan’ın kuzeyinde Arar kenti yakınlarındaki bir alanda yaptıkları kazılarda, 5 mağarada 130 yıl ile 1.800 yıllık yedi mumyalanmış çita ile 54 çita kalıntısına ulaştı.

Çalışmanın yazarlarından Suudi Arabistan Ulusal Yaban Hayatı Merkezinden Ahmed Boug, bu bölgedeki çitalara ait bu kadar sağlam kanıtların ortaya çıkarılmasının “eşsiz” bir gelişme olduğunu ifade etti. Araştırmacılar, mumyalanmış büyük kedilerde ilk kez genetik inceleme yapılabildiğini, kalıntıların günümüz Asya ve kuzeybatı Afrika çitalarına benzediğini vurguladı. Büyük memelilerin bu derece iyi korunmuş hâlde bulunmasının son derece ender olduğu kaydediliyor.

