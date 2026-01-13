El ve ayaklarda görüşen ani renk değişimlerinin altındaki gizli hastalık ortaya çıktı. Mavi ve mor renkli değişikliklerin Raynaud Fenomeni (damarlarda tıkanma) hastalığının habercisi olduğunu belirten uzmanlar, özellikle soğuk havalarda dikkat edilmesi için uyardı.

Isı değişikliklerine ve strese bağlı olarak ortaya çıkan Raynaud Fenomeni, toplumda yüzde 3-5 gibi oranında görülüyor.

“DAMARLARINDA DARALMA SONUCU ORTAYA ÇIKAR”

Bazen stresli günlerde bazen de soğuk havalarda el ve/veya ayak parmak uçlarında oluşan mavi-mor renk değişikliklerin bu hastalığın habercisi olduğu belirten Prof. Dr. Mehmet Sayarlıoğlu, şunları söyledi:

Raynaud Sendromu'nun (RB) en önemli belirtisi, el ve/veya ayak parmak uçlarında bazen soğuğa maruz kalındığında bazen de stresle birlikte oluşan mavi-mor renk değişikliğidir. Hastalık kan damarlarında daralma sonucu ortaya çıkar. Normalde deriye giden kan damarları, soğuk havalarda ısı kaybını azaltmak için daralır. Ancak Raynaud hastalığında bu süreç uzar. Bir süre sonra kanlanmanın bozulmasına bağlı olarak damarlarda oksijen seviyesi düşer ve deride mavi-mor renk değişikliği olur. Bu mavi-mor renk değişikliğini takiben damarlarda bir genişleme meydana gelir. Ardından parmak uçları yeniden pembe-kırmızı hale döner.

Tek belirtisi olan hastalık! El ve ayaklarda ortaya çıkıyor, mavi-mor renk değişimine dikkat

EN ÇOK KİMLERDE GÖRÜLÜYOR?

Raynaud hastalığının daha çok genç kadınlarda görüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Mehmet Sayarlıoğlu, buna birincil-primer RB (PRB) adını verildiğini açıkladı. Sayarlıoğlu, "PRB'nin genetik bir yönü de vardır. PRB olanların yakınlarında da benzer belirtiler olabilir. PRB'de tedaviye cevap genellikle iyidir, önemli bir probleme yol açmaz" dedi.

“NADİREN KOL VE BACAKTA DA GÖRÜLEBİLİR”

İkincil Raynaud sendromunun (SRB) sıklıkla iltihaplı romatizmalı hastalıkların seyri sırasında da ortaya çıkabileceğini dile getiren Prof. Dr. Mehmet Sayarlıoğlu, şöyle uyardı:

SRB, bunun dışında vücut savunma sisteminden kaynaklanan başka sistemlere ait hastalıklara da eşlik edebilir. Bazı hastalarda kulak kepçesi, burun, yüz, diz, meme uçları da etkilenebilir. Nadiren tüm kol ve bacakta da RB görülebilir. Parmaklarda renk değişiminin yanı sıra iğnelenme, uyuşma, ağrı olabilir. Eğer damarların daralma dönemi uzun sürerse dokular için tehlikeli olabilir. Kanlanma bozukluğuna bağlı parmak uçlarında yaralar gelişebilir.

