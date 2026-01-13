Adıyaman’da merkeze bağlı Sarıkaya köyünde sadece bir ailenin yaşaması duyanları hayrete düşürüyor. Yaz aylarında nüfusu 2 bine yaklaşan köyde, kış aylarında yalnızca muhtar ve ailesi yaşıyor.

Adıyaman, Malatya ve Gaziantep'ten gelen ailelerin çiftçilik yaptığı, 250 haneli Sarıkaya köyünün nüfusu ailelerin yaz aylarında göç etmesi ile birlikte 2 bine yaklaşıyor. Kış aylarında gelenlerin köyü terk etmesinin ardından köyde yalnızca tek bir aile yaşıyor.

Tek bir ailenin yaşadığı köy! Hem yaz hem kış terk etmiyorlar! İşte sebebi

“BENDEN BAŞKA YAŞAYAN KİMSE YOK”

Kışın köyde ailesiyle yaşayan tek kişi olan Sarıkaya Muhtarı Ali Rıza Bildik, yaz kış köyünü terk etmiyor. Köydeki hayvanları da beslemek için köyden ayrılmadığını belirten Muhtar Bildik “Ben ailemle köyde yaşıyorum. Şu anda köyde benden başka yaşayan kimse yok. Köyüme herhangi bir zarar gelmesini istemediğim için ve bu sokak hayvanlarının aç kalıp ölmemeleri için köyümde tek başıma yaşıyorum. İhtiyaçlarımızı, yollarımız açıldığı zaman günün şartlarına göre alıyorum, bazen yollarımız kapalı oluyor. Ulaşım yapamıyoruz. Bazen de yollarımız açıldığı zaman evimizin ihtiyaçlarını gidip getiriyoruz” dedi.

Tek bir ailenin yaşadığı köy! Hem yaz hem kış terk etmiyorlar! İşte sebebi

"NÜFUSUMUZ YAZIN 2 BİNİ BULUYOR"

Köyde dükkan da olmadığını belirten Bildik, ihtiyaçlarının çevre ilçelerden karşıladıklarını söyledi.

Tek bir ailenin yaşadığı köy! Hem yaz hem kış terk etmiyorlar! İşte sebebi

“Şehirde yaşayabilirim, ama ben köyüme herhangi bir zarar gelmesin diye köyün muhtarı olduğumdan dolayı sokak hayvanlarının aç kalıp ölmesini istemediğimden gönüllü olarak köyümü terk etmedim” diye konuşan muhtar, şunları söyledi:

Köyümde şu anda duruyorum, durmaya da devam edeceğim. Nüfusumuz yazın bin 500 ile 2 bini buluyor. Ev olarak bizim 200 hanenin üzerinde köy evimiz var. Baharda geliyorlar. Vatandaşlarımız çiftçilikle uğraşıyor. Ürünlerini kaldıran köylülerimiz kış başlamadan hemen Adıyaman merkeze gidiyorlar bir sonraki bahar mevsimine kadar gelmiyorlar. Ailemle beraber bahar ayına kadar yalnız yaşıyoruz.

Tek bir ailenin yaşadığı köy! Hem yaz hem kış terk etmiyorlar! İşte sebebi

Haberle İlgili Daha Fazlası