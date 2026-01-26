İhlas Haber Ajansı • Tekirdağ
Tekirdağ'da ilaç fabrikasında patlama! 4 kişi yaralandı
Tekirdağ’da bir ilaç fabrikasında meydana gelen patlama yürekleri ağza getirdi. Kimyasal reaksiyon sebebiyle gerçekleşen patlamada 4 kişi yaralandı, 1 yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Özetle
Kaydet
Yaşam 10 dk önce
Tekirdağ'daki Koçak Farma İlaç Fabrikası'nda kimyasal reaksiyon sonucu meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı, 1'inin durumu ağır.
- Tekirdağ Çerkezköy'deki Koçak Farma İlaç Fabrikası'nda patlama meydana geldi.
- Patlama, kimyasal reaksiyon sebebiyle oluştu.
- Olayda 4 kişi yaralandı.
- Yaralılardan 1'inin durumu ağır.
- Yaralılar Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
- Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Tekirdağ’da bir ilaç fabrikasında meydana gelen kimyasal reaksiyon sebebiyle bir patlama oldu. Patlamada 4 kişinin yaralandığı, 1 kişinin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.
KİMYASAL REAKSİYONLA PATLADI
Tekirdağ’da Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Koçak Farma İlaç Fabrikası'nda korku dolu anlar yaşandı. Fabrikada mesai saatleri içinde yaşanan kimyasal reaksiyon sebebiyle bir patlama meydana geldi.
4 YARALI, 1’İNİN DURUMU AĞIR
Olay yerine ambulanslar sevk edildi. Patlamada 4 kişi yaralandı, 1 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar, ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR