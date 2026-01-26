Tekirdağ’da bir ilaç fabrikasında meydana gelen patlama yürekleri ağza getirdi. Kimyasal reaksiyon sebebiyle gerçekleşen patlamada 4 kişi yaralandı, 1 yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

KİMYASAL REAKSİYONLA PATLADI

Tekirdağ’da Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Koçak Farma İlaç Fabrikası'nda korku dolu anlar yaşandı. Fabrikada mesai saatleri içinde yaşanan kimyasal reaksiyon sebebiyle bir patlama meydana geldi.

4 YARALI, 1’İNİN DURUMU AĞIR

Olay yerine ambulanslar sevk edildi. Patlamada 4 kişi yaralandı, 1 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar, ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

